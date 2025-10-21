Pai de aluna espanca professor dentro de escola após discussão por celular

Um professor de matemática da rede pública do Distrito Federal foi espancado pelo pai de uma aluna, na manhã desta segunda-feira (20), dentro do Centro Educacional 4 (CED) do Guará. A agressão teria ocorrido após o docente pedir que a estudante guardasse o celular durante a aula.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem segurando o professor pela gola da camisa e desferindo vários socos. Outros alunos aparecem tentando conter o agressor. Em um momento do vídeo, a própria filha do homem aplica um “mata-leão” no pai, derrubando-o no chão para impedir que continuasse o espancamento.
Logo em seguida, estudantes e outro professor conseguem segurar o agressor. A menina, visivelmente abalada, chora e pergunta ao pai por que ele atacou o educador.
A Polícia Militar do DF foi acionada e encontrou a situação já controlada. Segundo o relato do professor, ele foi agredido com socos e pontapés. O homem afirmou à PM que teria recebido uma mensagem da filha alegando ter sido xingada pelo professor, o que motivou a reação.
Todos os envolvidos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde o caso foi registrado como desacato, injúria e lesão corporal.
Veja:
O que diz a Secretaria de Educação do DF
Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou que está ciente da ocorrência e que a equipe gestora do colégio acionou a PM para conter a confusão. O caso será encaminhado à Corregedoria da SEEDF para apuração e adoção das medidas cabíveis.
A pasta destacou ainda que o Batalhão Escolar foi acionado para reforçar a segurança na entrada e saída dos alunos nos próximos dias.
“A Secretaria reforça que repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar e mantém o compromisso de dialogar com a comunidade, priorizando sempre a promoção da cultura de paz”, declarou a SEEDF.
Fonte: Secretaria de Educação do DF / Polícia Militar do DF / Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet