Pai de Beyoncé recebe alfinetadas ao culpar “bandidos” por clipe cancelado no Rio

A declaração de Mathew Knowles, produtor e pai de Beyoncé, sobre o clipe inédito de “Put It In a Love Song” (parceria dela com Alicia Keys), está causando dúvidas e levantando suspeitas nas redes sociais. Em entrevista ao podcast “Reality with the King”, ele afirmou que as gravações no Rio de Janeiro, realizadas em 2010, foram interrompidas porque a Sony não teria “pagado os bandidos”. Por conta disso, as cantoras tiveram que deixar o local de helicóptero.

A revelação, que tentava explicar o cancelamento do clipe, gerou imediata desconfiança do público – especialmente de quem conhece o contexto do Rio de Janeiro na época. Muitos internautas questionam a veracidade da história, considerando o cenário de segurança das comunidades cariocas em 2010.

As gravações de “Put It In a Love Song” ocorreram no Morro Dona Marta (na época, conhecido como Santa Marta) e no Morro da Conceição. Acontece que, em 2008, o Dona Marta se tornou a primeira comunidade do Rio de Janeiro a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Esse foi um marco que, naquele período, resultou na expulsão de traficantes e na redução drástica da violência, tornando o local um símbolo de sucesso e segurança. A pacificação da área era tão bem-sucedida que, anos depois, em 2013, o então vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (na gestão de Barack Obama), visitou o Morro Dona Marta.

Essa estabilidade contraria a versão do pai de Beyoncé, levando o público a crer que a história dos “bandidos sem pagamento” possa ser uma justificativa exagerada, ou mesmo inventada, para o cancelamento do projeto.

“Dona Marta era pacificado nessa época”

As críticas e o ceticismo se espalharam pelos comentários nas redes sociais, com internautas apontando inconsistências na declaração de Mathew. “Dona Marta era pacificado nessa época. E Dona Marta nunca foi perigoso, eu morava ao lado. Essa conversa tá esquisita”, comentou um usuário do Instagram.

Outro internauta fez questão de lembrar de um episódio famoso: “A Lady Gaga andou descalça na favela do PPG na mesma época, subiu em garupa de moto e tudo. É só dar um Google. A galera dos EUA inventa muita história, isso é da cultura deles”.

A situação de segurança no Dona Marta só voltaria a se deteriorar anos depois, a partir de 2017, com a piora da violência no Estado. Com a desconfiança generalizada e a situação de pacificação da comunidade em 2010, a versão de Mathew está sendo vista por muitos como um conto sensacionalista.