21/10/2025
Pai de Endrick comenta rumor de volta do filho ao Palmeiras: “Teria que fazer uma proposta”

Escrito por Portal Leo Dias
O pai de Endrick, Douglas Sousa, se manifestou nas redes sociais em meio aos rumores sobre o futuro do atacante no Real Madrid. Aos 19 anos, o jogador ainda não entrou em campo nesta temporada e pode deixar o clube espanhol na janela de janeiro.

A declaração de Douglas ocorreu em um comentário no Instagram, em resposta a uma publicação que tratava da possibilidade de retorno do jovem ao futebol brasileiro. “O Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto!”, escreveu o pai do jogador, em meio às especulações sobre a saída do filho do clube merengue.

Douglas Sousa - Foto: Reprodução/Instagram
Douglas Sousa – Foto: Reprodução/Instagram
Reprodução/Instagram: @endrick
Endrick em jogo pelo Real MadridReprodução/Instagram: @endrick
Reprodução
Reprodução

A manifestação repercutiu entre torcedores, que voltaram a sonhar com o retorno do atacante revelado na base alviverde. No entanto, segundo apuração do Lance!, não há qualquer negociação em andamento entre Palmeiras, Real Madrid ou o estafe do atleta. Endrick possui um alto salário e um plano de carreira estabelecido com foco na adaptação ao futebol europeu, o que, por ora, afasta uma volta ao Brasil.

O atacante, que deve ser emprestado visando maior tempo de jogo antes da Copa do Mundo de 2026, vive momento de indefinição no clube espanhol. Desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico, Endrick ainda não foi utilizado, mesmo estando recuperado de lesão. O treinador tem priorizado Kylian Mbappé como titular e o espanhol Gonzalo García como principal opção entre os reservas.

Endrick não entra em campo desde 18 de maio, quando atuou na vitória sobre o Sevilla, pela última rodada da La Liga 2024/25. Desde então, o brasileiro tem somado mais aparições no banco de reservas do que minutos jogados.

Durante a gestão de Carlo Ancelotti, o camisa 16 chegou a se destacar na Copa do Rei, com cinco gols em seis partidas, mas perdeu espaço após a mudança de técnico. Antes do início da atual temporada, o jogador sofreu uma lesão na coxa e acabou cortado do Mundial de Clubes por conta de um agravamento no músculo posterior da coxa direita.

Mesmo com a recuperação avaliada positivamente pelo departamento médico, Endrick segue sem oportunidades com Alonso e fora dos planos imediatos do Real Madrid.

