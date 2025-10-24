24/10/2025
Pai de Isabel Veloso doa medula óssea para a filha em luta contra o câncer

Nesta sexta-feira (24/10), a família de Isabel Veloso vive um momento de esperança no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. Joelson Veloso, de 50 anos, seu pai, fará a doação de medula óssea para a influenciadora digital de 19 anos. O transplante representa uma etapa decisiva na luta da jovem contra um câncer.

Na véspera de sua internação, o pai da jovem compartilhou seus sentimentos. “O meu coração está apertado, mas cheio de esperança”, disse, demonstrando a mistura de apreensão e fé que caracteriza este momento. Apesar de a compatibilidade ser de 60%, o perfil genético de Joelson foi considerado a opção mais segura e viável para a filha na presente circunstância.

Para ele, a doação vai muito além de um simples procedimento clínico. É a materialização do seu amor incondicional. “Vou internar para me preparar e, se Deus quiser, doar um pedaço de mim para a minha filha. Não é só um procedimento, é um ato de amor”, declarou, comovido. E completou, com a determinação de um pai: “Faria isso mil vezes por ela.”

A preparação para a doação incluiu a administração de medicamentos específicos e a instalação de um cateter, que facilitará a coleta das células. “Foram três dias de aplicações de medicamentos e amanhã (quinta-feira) faço mais três doses e serei encaminhado para colocar o cateter”, explicou Joelson, detalhando a rotina pré-transplante.

A batalha de Isabel contra a doença começou cedo. Ela recebeu o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Aos 17, enfrentou um dos momentos mais difíceis, quando foi informada de que o câncer era incurável, o que a levou a interromper o tratamento. Posteriormente ela descobriu a gravidez do primeiro filho e decidiu voltar ao tratamento.

