Pai de Meghan Markle nega que ficou preso em prédio após terremoto: “Bem confortável”

Inicialmente, a notícia de que o pai de Meghan Markle, Thomas, havia passado por um grande susto nas Filipinas, onde vive desde o início do ano, ganhou força na web. Um terremoto de 6,9 graus atingiu a região de Cebu, onde ele mora, e, segundo relatos, isso teria o deixado preso dentro de seu apartamento. No entanto, o próprio protagonista da história desmentiu a versão divulgada por uma pessoa bastante próxima.

A situação foi revelada por Samantha Markle, meia-irmã da duquesa, que usou as redes sociais para desabafar. Ela contou que o pai, de 80 anos de idade, ficou preso no 19º andar de um prédio e não conseguiu descer pois tem dificuldades para andar.

Mais tarde, Samantha tranquilizou os seguidores, dizendo que Thomas estava em segurança e agradeceu pelas mensagens de apoio. Segundo ela, já estão sendo feitos planos para garantir que o idoso não volte a passar por algo parecido, caso ocorram novos tremores. O veterano se mudou para Cebu sob os cuidados de Tom, seu filho mais velho, e atualmente não tem contato com Meghan Markle e sua família.

Em declaração a veículos internacionais, o pai da ex-integrante da realeza britânica garantiu que está bem, hospedado com segurança em seu quarto de hotel, e negou ter ficado preso ou impossibilitado de se locomover. Ele também afirmou que o prédio onde está hospedado não sofreu danos com o tremor: “O epicentro foi a 160 quilômetros daqui. Estou sentado no sofá do meu quarto de hotel, com os pés para cima, assistindo aos filmes do Charlie Chan. Estou bem confortável”, disparou, rindo, ao TMZ.