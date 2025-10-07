07/10/2025
Universo POP
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’

Pai de Tom Holland diz que ator passou mal após acidente em filmagens

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pai-de-tom-holland-diz-que-ator-passou-mal-apos-acidente-em-filmagens

Dominic Holland, pai de Tom Holland, deu detalhes do acidente sofrido pelo ator durante as gravações de Homem-Aranha 4. Ele criticou a versão exagerada dada pela mídia e disse que o filho segue se recuperando.

“Ler as notícias na mídia sobre o ‘ferimento horrível’ de Tom me fez lembrar do ditado que diz que nunca se deve acreditar no que está escrito nos jornais”, escreveu Dominic em uma publicação no site da The Brothers Trust, instituição beneficente comandada pela família Holland.

“Eles estavam quase completamente errados, citando um motorista de ambulância que havia buscado a ‘estrela ferida’ no Leavesden Film Studios, no norte de Londres. Não havia ambulância, e o filme não está sendo filmado no Leavesden Studio”, completou.

3 imagensTom Holland e ZendayaTom Holland e Zendaya Fechar modal.1 de 3

Tom Holland como Homem-Aranha

Reprodução2 de 3

Tom Holland e Zendaya

Emma McIntyre/Getty Images3 de 3

Tom Holland e Zendaya

Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM

Tom Holland passou mal durante evento

Tom Holland passou mal durante um evento beneficente da instituição da família. “[Ele] instintivamente foi para trás dos palcos. Lembrem-se de que, em caso de concussão [lesão sofrida por Tom], duas coisas a serem evitadas são luzes fortes e barulho excessivo”, explicou Dominic.

Leia também

O pai do astro disse que, ao perceber Tom passando mal, foi até o encontro dele junto com a esposa, a fotógrafa Nikki Holland. Após instrução de um médico presente no evento, Holland deixou o local acompanhado da noiva, Zendaya, e o evento seguiu normalmente, com Dominic no comando.

“Fui até a mesa da Sony — que tinha alguns nomes grandes, incluindo o diretor [de Homem-Aranha 4, Destin Cretton], o diretor de arte [Charles Wood] e um produtor. Achei que deveria avisá-los que sua estrela precisou ir para casa e que eu ia provavelmente me divertiria às suas custas”, seguiu ele.

Dominic concluiu dizendo que Tom Holland segue se recuperando.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost