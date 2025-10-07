Pai de Tom Holland diz que ator passou mal após acidente em filmagens

Dominic Holland, pai de Tom Holland, deu detalhes do acidente sofrido pelo ator durante as gravações de Homem-Aranha 4. Ele criticou a versão exagerada dada pela mídia e disse que o filho segue se recuperando.

“Ler as notícias na mídia sobre o ‘ferimento horrível’ de Tom me fez lembrar do ditado que diz que nunca se deve acreditar no que está escrito nos jornais”, escreveu Dominic em uma publicação no site da The Brothers Trust, instituição beneficente comandada pela família Holland.

“Eles estavam quase completamente errados, citando um motorista de ambulância que havia buscado a ‘estrela ferida’ no Leavesden Film Studios, no norte de Londres. Não havia ambulância, e o filme não está sendo filmado no Leavesden Studio”, completou.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Tom Holland como Homem-Aranha

Reprodução 2 de 3

Tom Holland e Zendaya

Emma McIntyre/Getty Images 3 de 3

Tom Holland e Zendaya

Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM

Tom Holland passou mal durante evento

Tom Holland passou mal durante um evento beneficente da instituição da família. “[Ele] instintivamente foi para trás dos palcos. Lembrem-se de que, em caso de concussão [lesão sofrida por Tom], duas coisas a serem evitadas são luzes fortes e barulho excessivo”, explicou Dominic.

Leia também

O pai do astro disse que, ao perceber Tom passando mal, foi até o encontro dele junto com a esposa, a fotógrafa Nikki Holland. Após instrução de um médico presente no evento, Holland deixou o local acompanhado da noiva, Zendaya, e o evento seguiu normalmente, com Dominic no comando.

“Fui até a mesa da Sony — que tinha alguns nomes grandes, incluindo o diretor [de Homem-Aranha 4, Destin Cretton], o diretor de arte [Charles Wood] e um produtor. Achei que deveria avisá-los que sua estrela precisou ir para casa e que eu ia provavelmente me divertiria às suas custas”, seguiu ele.

Dominic concluiu dizendo que Tom Holland segue se recuperando.