Pai é ferido com garrafa quebrada pela própria filha durante bebedeira em Rio Branco

Um homem identificado como Gelcimar Nascimento Lima, de 40 anos, ficou ferido na madrugada desta segunda-feira (20) após ser atacado com uma garrafa quebrada pela própria filha, durante uma bebedeira na Travessa Jaciaria, no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, pai e filha estavam consumindo bebida alcoólica quando começaram a discutir. Em meio à briga, a jovem teria quebrado uma garrafa e atingido Gelcimar com um golpe no braço direito, provocando um corte profundo de aproximadamente 10 centímetros.

Mesmo com forte sangramento, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos no local e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar foi acionada, colheu informações com moradores e fez buscas na região, mas a suspeita conseguiu fugir logo após a agressão e ainda não foi localizada.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que tentará esclarecer as circunstâncias do crime e o que motivou a discussão entre pai e filha.