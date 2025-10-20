20/10/2025
Universo POP
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!

Pai é ferido com garrafa quebrada pela própria filha durante bebedeira em Rio Branco

Segundo informações de populares, pai e filha estavam consumindo bebida alcoólica quando começaram a discutir

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um homem identificado como Gelcimar Nascimento Lima, de 40 anos, ficou ferido na madrugada desta segunda-feira (20) após ser atacado com uma garrafa quebrada pela própria filha, durante uma bebedeira na Travessa Jaciaria, no bairro da Paz, em Rio Branco.

Caso aconteceu no bairro da Paz/Foto: ContilNet

Segundo informações de populares, pai e filha estavam consumindo bebida alcoólica quando começaram a discutir. Em meio à briga, a jovem teria quebrado uma garrafa e atingido Gelcimar com um golpe no braço direito, provocando um corte profundo de aproximadamente 10 centímetros.

Mesmo com forte sangramento, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos no local e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar foi acionada, colheu informações com moradores e fez buscas na região, mas a suspeita conseguiu fugir logo após a agressão e ainda não foi localizada.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que tentará esclarecer as circunstâncias do crime e o que motivou a discussão entre pai e filha.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost