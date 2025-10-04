04/10/2025
Pai e filho são presos após tentativa de homicídio contra adolescente no interior do Acre

Um jovem de 18 anos e o pai dele, de 41 anos, foram presos pela Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre após uma tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos, ocorrida na noite desta quinta-feira (2), no bairro Francisco Peixoto, em Brasiléia, no interior do Acre.

Ainda durante a ação, o pai do suspeito foi preso na BR-317, quando tentava escapar em uma motocicleta | Foto: ContilNet

Segundo informações da polícia, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Brasiléia, onde permanece internada em estado estável.

A guarnição foi acionada via COPOM e, durante as diligências, descobriu que o crime aconteceu após um desentendimento entre os envolvidos enquanto consumiam entorpecentes. O jovem de 18 anos confessou ter efetuado o disparo com um revólver calibre .38. Ele afirmou que a arma pertencia a outro indivíduo, que fugiu do local levando o armamento.

Ainda durante a ação, o pai do suspeito foi preso na BR-317, quando tentava escapar em uma motocicleta. Aos policiais, ele admitiu que auxiliava o filho na tentativa de fuga.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para localizar os demais envolvidos e a arma utilizada no crime.

