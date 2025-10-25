25/10/2025
Pai é preso por queimar a filha de 15 anos como “forma de correção”

Um homem foi preso preventivamente na sexta-feira (24/10) sob suspeita de torturar a própria filha, uma adolescente de 15 anos, em Santa Vitória do Palmar, no sul do Rio Grande do Sul. A identidade do suspeito não foi divulgada para preservar a vítima.

De acordo com a Polícia Civil (PCRS), há indícios de que o homem queimava e agredia a adolescente como forma de castigo. A investigação aponta que ele teria agido com o objetivo de “infligir dor e sofrimento como forma de correção”.

Ainda segundo a corporação, o suspeito submeteu a filha a intenso sofrimento físico e psicológico, utilizando fios para agredi-la, o que causou marcas em diversas partes do corpo da jovem.

A adolescente foi resgatada e está sob os cuidados do Conselho Tutelar do município. Ela deve receber acompanhamento médico e psicológico especializado.

O homem preso foi encaminhado a uma penitenciária, onde permanece à disposição da Justiça.

