“Paidrasto” que espancou enteada de apenas 3 anos é preso no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu o homem acusado de espancar a enteada, de apenas 3 anos. Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, 33, foi localizado em Teresópolis, região serrana do Rio. O criminoso foi levado para a Cidade da Polícia, na zona norte da capital fluminense.
Em 9 de agosto deste ano, um dia antes do Dia dos Pais, a mãe do agressor publicou nas redes sociais uma homenagem feita pela criança: a enteada aparece entregando ao padrasto um copo do Flamengo. Na legenda, a avó da menina escreveu: “Presente para o nosso paidrasto”.
Veja imagens:
6 imagensFechar modal.1 de 6
Presente para o paidrasto
Reprodução / Redes sociais2 de 6
Foto com o pai
Reprodução / Redes sociais3 de 6
Publicação do pai do agressor que está foragido
Reprodução / Redes sociais4 de 6
Lesão no rosto da criança
Imagem cedida ao Metrópoles5 de 6
Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, que está foragido
6 de 6
Foto nas redes sociais
Reprodução / Redes sociais
Entenda o caso:
- A agressão ocorreu em 20 de setembro, em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
- O caso veio à tona em 23 de setembro, mesmo dia em que o TJRJ decretou a prisão de Linneker por tentativa de feminicídio e tortura.
- Linneker é educador físico e filho do secretário de Esportes dessa região, que se pronunciou nas redes sociais a respeito da violência.
- Nessa quarta-feira (24/9), a Polícia Civil realiza buscas em diversos endereços, mas ele ainda não foi localizado e é considerado foragido.
Hematomas pelo corpo e traumatismo craniano
Após o ataque cruel e brutal, a criança sofreu traumatismo craniano e está com o rosto coberto de hematomas. Ela foi levada inicialmente à unidade de pronto atendimento (UPA) da cidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. A menina está aos cuidados da avó paterna.
Ela gravou um vídeo da neta, em que a menina conta detalhes sobre a agressão.
Assista:
A mãe chegou a alegar que a filha havia caído da cama, mas os médicos desconfiaram da versão. Ao ser pressionada, ela revelou um histórico de agressões.
“Não aceito qualquer forma de violência”
Nas redes sociais, o secretário de Esportes do município, Vanderlan Ramos Silva, pai do suspeito, disse que a maior preocupação dele no momento é a criança, que está recebendo acompanhamento médico e toda a assistência necessária.
“Quero deixar claro que não aceito nem jamais aceitarei qualquer forma de violência, pois trabalho diariamente com crianças e adolescentes”, afirmou. A reportagem também entrou em contato com o secretário e aguarda resposta.
A coluna Na Mira tenta localizar a defesa das pessoas citadas. O espaço segue aberto para posicionamento.