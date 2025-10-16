“Pais adotivos não podem dar banho?”, questiona Maíra sobre polêmica de Nigro

Maíra Cardi falou abertamente com Leo Dias sobre a polêmica de Thiago Nigro dar banho na filha da influenciadora, Sophia. Além de ressaltar que ele estava vestido e eles estavam em um momento de brincadeira – e não de banho -, ela questionou se pais adotivos também não dão banho nos filhos. A empresária declarou que a maldade está nas outras pessoas, e declarou que elas estão “doentes”.

Ao relembrar o episódio, Maíra reforçou que os dois estavam vestidos e que, caso contrário, jamais teria publicado algo do tipo em suas redes sociais: “Primeiro, ele estava de roupa e a Sofia também estava, porque senão eu nem nem mostraria. Ela estava de calcinha e ele de roupa e eles estavam brincando, não era nem um banho”, a influenciadora afirmou que se tratava de um momento de diversão em família.

Maíra também lembrou que já sofreu abuso na infância e, por isso, entende a preocupação de seus seguidores. No entanto, afirmou que não há motivo para alarde e que respeita a relação que Thiago e Sophia estão construindo: “Eu sei muito bem do que se trata, eu sei muito bem o medo das pessoas, eu entendo claramente, só que hoje eles têm uma relação de pai e filho”, a famosa defendeu.

Além disso, Cardi aproveitou a oportunidade para questionar se famosos que adotaram filhos, por exemplo, não poderiam dar banho nas crianças por elas não serem biológicas, e afirmou que a maldade está em quem vê: “A doença existe na cabeça das pessoas, mas é de qualquer um. Agora, você não pode viver como doente simplesmente porque o mundo está adoecido”, a influenciadora aconselhou.

Por fim, Maíra comentou que, por viver sob os holofotes, muitas situações acabam sendo tiradas de contexto. Ela citou como exemplo matérias tendenciosas sobre o banho, que geraram críticas infundadas. A influenciadora afirmou que esse tipo de exposição torna as pessoas mais “amargas e doentes” e revelou que, em momentos assim, costuma se afastar da internet para preservar sua saúde mental.