16/10/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes

“Pais adotivos não podem dar banho?”, questiona Maíra sobre polêmica de Nigro

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“pais-adotivos-nao-podem-dar-banho?”,-questiona-maira-sobre-polemica-de-nigro

Maíra Cardi falou abertamente com Leo Dias sobre a polêmica de Thiago Nigro dar banho na filha da influenciadora, Sophia. Além de ressaltar que ele estava vestido e eles estavam em um momento de brincadeira – e não de banho -, ela questionou se pais adotivos também não dão banho nos filhos. A empresária declarou que a maldade está nas outras pessoas, e declarou que elas estão “doentes”.

Ao relembrar o episódio, Maíra reforçou que os dois estavam vestidos e que, caso contrário, jamais teria publicado algo do tipo em suas redes sociais: “Primeiro, ele estava de roupa e a Sofia também estava, porque senão eu nem nem mostraria. Ela estava de calcinha e ele de roupa e eles estavam brincando, não era nem um banho”, a influenciadora afirmou que se tratava de um momento de diversão em família.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Maíra Cardi sobre trauma de Thiago NigroFoto/Portal LeoDias
Foto: Mari Righez
Maíra Cardi e famíliaFoto: Mari Righez
Reprodução: Portal LeoDias
Maíra Cardi e Thiago Nigro na Livraria da VilaReprodução: Portal LeoDias
Reprodução/Instagram @mairacardi
Maíra Cardi mostra superbanho que Thiago Nigro prepara para a enteadaReprodução/Instagram @mairacardi
Reprodução Instagram
Reprodução Instagram
Reprodução Instagram
Reprodução Instagram

Leia Também

Maíra também lembrou que já sofreu abuso na infância e, por isso, entende a preocupação de seus seguidores. No entanto, afirmou que não há motivo para alarde e que respeita a relação que Thiago e Sophia estão construindo: “Eu sei muito bem do que se trata, eu sei muito bem o medo das pessoas, eu entendo claramente, só que hoje eles têm uma relação de pai e filho”, a famosa defendeu.

Além disso, Cardi aproveitou a oportunidade para questionar se famosos que adotaram filhos, por exemplo, não poderiam dar banho nas crianças por elas não serem biológicas, e afirmou que a maldade está em quem vê: “A doença existe na cabeça das pessoas, mas é de qualquer um. Agora, você não pode viver como doente simplesmente porque o mundo está adoecido”, a influenciadora aconselhou.

Por fim, Maíra comentou que, por viver sob os holofotes, muitas situações acabam sendo tiradas de contexto. Ela citou como exemplo matérias tendenciosas sobre o banho, que geraram críticas infundadas. A influenciadora afirmou que esse tipo de exposição torna as pessoas mais “amargas e doentes” e revelou que, em momentos assim, costuma se afastar da internet para preservar sua saúde mental.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost