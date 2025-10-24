pais-que-tatuaram-filho-de-1-ano-para-ganhar-apartamento-se-pronunciam

Imagens que circulam na internet mostram um bebê de 1 ano sendo segurado pelo pai enquanto uma tatuadora pinta a palavra “Mellstroy-Game” em seu braço. Os genitores alegaram que estavam participando de uma competição on-line para ganhar um apartamento grátis.

Entenda

O streamer Mellstroy, de 26 anos, cujo nome verdadeiro é Andrey Burim, foi o idealizador da competição.

Ele havia prometido doar apartamentos no valor de cerca de 45 mil euros (R$ 281 mil) para tiktokers que fizessem os contúdos promocionais mais escandalosos para seu projeto vinculado a cassinos.

No vídeo, a mãe disse: “Decidimos participar desta competição. Não sabíamos como surpreender você, Mellstroy, então decidimos fazer uma tatuagem para nosso filho de 1 ano. Estamos morando em uma casa alugada há três anos e não temos condições de comprar um apartamento”.

O momento viralizou na internet, com internautas divididos sobre se a tatuagem era real.

A chefe da Liga da Internet Segura na Rússia, Ekaterina Mizulina, solicitou a abertura imediata de uma investigação criminal.

Casal tatua filho de 1 ano na Rússia

Pais se pronunciam

Após a polêmica com o filho, os pais admitiram que era tudo falso e que o bebê não tinha nenhuma tatuagem. Eles também afirmaram que o menino estava gritando no vídeo apenas porque estava cansado.

Segundo a mãe, a tatuagem foi feita apenas com uma caneta. “Não tatuamos a criança. Fingimos que fizemos. Não achei que as pessoas acreditariam, porque era uma criança de um ano, não de 18 ou 20”, disse ao site Izvestia.

Desde a polêmica causada pelo vídeo, o streamer Mellstroy anunciou publicamente que não aceitará nenhum vídeo envolvendo crianças.