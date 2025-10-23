23/10/2025
Pais repudiam agressão a professor e apoiam câmeras em escolas do DF

A Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal (Aspa-DF) manifestou profundo repúdio a qualquer ato de violência dentro do ambiente escolar, especialmente aos recentes episódios que envolveram agressões entre responsáveis e profissionais da educação.

Um pai de uma aluna agrediu com cerca de nove socos um professor no Centro Educacional 4 (CED) do Guará, na última segunda-feira (20/10).

Por meio de nota, a entidade reafirmou o compromisso com a construção de um espaço educativo seguro, pautado pelo diálogo, pela mediação e pela resolução pacífica de conflitos.

“Entendemos que a escola deve ser um ambiente de acolhimento e aprendizado, e que situações de violência comprometem não apenas o bem-estar dos envolvidos, mas também a confiança de toda a comunidade escolar”, diz o texto.

A Aspa-DF declarou que acompanha o debate sobre a instalação de câmeras nas escolas públicas e se posiciona favoravelmente ao monitoramento dos espaços comuns como medida de segurança e proteção, sobretudo dos alunos e profissionais da educação.

“Acreditamos que o uso responsável dessa tecnologia pode contribuir para a prevenção de conflitos, o esclarecimento de ocorrências e o fortalecimento da segurança no ambiente escolar. Em casos como o recentemente divulgado, o registro por câmeras poderia contribuir para esclarecer os fatos, identificar responsabilidades e prevenir novas ocorrências, fortalecendo a segurança e a transparência dentro das unidades de ensino”, salienta.

Por fim, a associação reiterou que a promoção da paz escolar depende do esforço conjunto de famílias, educadores e poder público, sempre com o objetivo de garantir um ambiente respeitoso e seguro para todos.

