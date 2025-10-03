Pais viajam do Mato Grosso para enterro de professor assassinado no Acre

O corpo do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, foi sepultado no fim da manhã desta sexta-feira (3), no cemitério municipal de Epitaciolândia. Os pais do educador, que moram em Cuiabá (MT), viajaram até a fronteira do Acre para acompanhar o enterro e agradeceram o carinho e a solidariedade recebidos da comunidade local.

Segundo a mãe de Regis, a família optou por enterrar Reginaldo em Epitaciolândia em razão do vínculo que o professor tinha com a região. O cortejo reuniu familiares, amigos e moradores que levaram flores, faixas e mensagens de justiça.

Autoridades de Brasiléia e Epitaciolândia também prestaram homenagem, enviando coroas em reconhecimento ao papel social que Regis desempenhou na comunidade.

A morte do educador segue sob investigação. Ele desapareceu no dia 25 de setembro, após sair para uma entrega. A família registrou o desaparecimento quatro dias depois, quando perdeu contato com ele. Seu carro foi encontrado em 30 de setembro, abandonado em um ramal próximo à Villa Rosário, em Cobija, apenas com a chave no interior.

Na quarta-feira (1), após buscas da Polícia Civil, o corpo foi localizado em uma cova rasa no quintal do principal suspeito, que confessou o crime e permanece preso. Uma segunda pessoa, apontada como cúmplice responde em liberdade provisória, com monitoramento eletrônico.