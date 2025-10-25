Paixões proibidas: 5 signos que não resistem a amores impossíveis

Existem pessoas que parecem ter um “ímã” para amores impossíveis e, na astrologia, isso não é coincidência. Alguns signos simplesmente não resistem à mistura de mistério, desafio e intensidade que esse tipo de paixão carrega. Para eles, quanto mais complicado, mais envolvente. Então, a seguir, confira os signos que não resistem a um amor impossível.
Paixões proibidas: quais signos não resistem a um amor impossível
Escorpião
Escorpião é o signo da intensidade. Quando se apaixona, mergulha de cabeça, sem medo das consequências. Por isso, quando o amor é proibido, o mistério atrai mais. Ele sente que há algo poderoso ali e dificilmente consegue resistir, mesmo sabendo que pode se machucar no processo.
Peixes
Peixes é pura por emoção e fantasia. Então, quando se depara com uma paixão difícil, tende a idealizar o relacionamento e acreditar que o amor tudo supera. É comum que piscianos se deixem levar pela esperança, mesmo quando o cenário é claramente complicado.
