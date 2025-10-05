05/10/2025
Paladar infantil? Nutri mostra como aprender a gostar de vegetais

Você já se pegou torcendo o nariz para salada, legumes no prato ou qualquer vegetal mais amargo? Se sim, você não está sozinho. Muitos adultos carregam para a vida hábitos alimentares da infância e têm dificuldade em incluir vegetais no dia a dia.

O problema é que esse grupo de alimentos é fundamental para a saúde, já que fornece fibras, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes que protegem contra doenças.

A boa notícia é que é possível, sim, “educar o paladar” e aprender a gostar de vegetais. Pequenas mudanças na forma de preparo e no contato frequente com esses alimentos podem transformar a relação com eles.

Veja 3 dicas práticas:

  • Use combinações inteligentes
    Unir vegetais a alimentos que você já gosta é uma estratégia eficiente. Um brócolis no molho do macarrão, uma abobrinha na lasanha ou cenoura ralada no molho de tomate tornam o consumo natural, sem “peso” de obrigação.

A ciência mostra que o paladar é adaptável: quanto mais vezes você se expõe a um sabor, maior a chance de aprender a apreciá-lo. No caso dos vegetais, insistir é sinônimo de saúde a longo prazo.

Juliana Andrade(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida

