paladar-infantil?-nutri-mostra-como-aprender-a-gostar-de-vegetais

Você já se pegou torcendo o nariz para salada, legumes no prato ou qualquer vegetal mais amargo? Se sim, você não está sozinho. Muitos adultos carregam para a vida hábitos alimentares da infância e têm dificuldade em incluir vegetais no dia a dia.
O problema é que esse grupo de alimentos é fundamental para a saúde, já que fornece fibras, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes que protegem contra doenças.
A boa notícia é que é possível, sim, “educar o paladar” e aprender a gostar de vegetais. Pequenas mudanças na forma de preparo e no contato frequente com esses alimentos podem transformar a relação com eles.
Dieta rica em vegetais é ótima aliada para quem quer envelhecer com saúde
Veja 3 dicas práticas:
- Teste novos modos de preparo
Nem todo vegetal precisa ser cozido no vapor e sem tempero. Assar legumes no forno com azeite, ervas e especiarias, ou refogá-los com alho e cebola, realça o sabor e torna a experiência muito mais agradável.
- Vá aos poucos e com variedade
Forçar grandes quantidades de uma vez pode causar rejeição. O ideal é incluir pequenas porções, de diferentes vegetais, em preparações já conhecidas, como arroz, massas, omeletes ou sanduíches. A repetição ajuda o cérebro a se acostumar ao sabor.
8 imagensFechar modal.1 de 8
O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória
Getty Images2 de 8
Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais
Getty Images3 de 8
Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável
Getty Images4 de 8
Praticar atividade física é essencial
Getty Images5 de 8
Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz
Getty Images6 de 8
O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono
Getty Images7 de 8
Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias
Getty Images8 de 8
Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado
Getty Images
- Use combinações inteligentes
Unir vegetais a alimentos que você já gosta é uma estratégia eficiente. Um brócolis no molho do macarrão, uma abobrinha na lasanha ou cenoura ralada no molho de tomate tornam o consumo natural, sem “peso” de obrigação.
A ciência mostra que o paladar é adaptável: quanto mais vezes você se expõe a um sabor, maior a chance de aprender a apreciá-lo. No caso dos vegetais, insistir é sinônimo de saúde a longo prazo.
(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida