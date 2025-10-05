paladar-infantil?-nutri-mostra-como-aprender-a-gostar-de-vegetais

Você já se pegou torcendo o nariz para salada, legumes no prato ou qualquer vegetal mais amargo? Se sim, você não está sozinho. Muitos adultos carregam para a vida hábitos alimentares da infância e têm dificuldade em incluir vegetais no dia a dia.

O problema é que esse grupo de alimentos é fundamental para a saúde, já que fornece fibras, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes que protegem contra doenças.

A boa notícia é que é possível, sim, “educar o paladar” e aprender a gostar de vegetais. Pequenas mudanças na forma de preparo e no contato frequente com esses alimentos podem transformar a relação com eles.

Dieta rica em vegetais é ótima aliada para quem quer envelhecer com saúde

Veja 3 dicas práticas:

Teste novos modos de preparo

Nem todo vegetal precisa ser cozido no vapor e sem tempero. Assar legumes no forno com azeite, ervas e especiarias, ou refogá-los com alho e cebola, realça o sabor e torna a experiência muito mais agradável.

Vá aos poucos e com variedade

Forçar grandes quantidades de uma vez pode causar rejeição. O ideal é incluir pequenas porções, de diferentes vegetais, em preparações já conhecidas, como arroz, massas, omeletes ou sanduíches. A repetição ajuda o cérebro a se acostumar ao sabor.

















Use combinações inteligentes

Unir vegetais a alimentos que você já gosta é uma estratégia eficiente. Um brócolis no molho do macarrão, uma abobrinha na lasanha ou cenoura ralada no molho de tomate tornam o consumo natural, sem “peso” de obrigação.

A ciência mostra que o paladar é adaptável: quanto mais vezes você se expõe a um sabor, maior a chance de aprender a apreciá-lo. No caso dos vegetais, insistir é sinônimo de saúde a longo prazo.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida