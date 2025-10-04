Palavra trava Márcia Fu no Mega Sonho e gera confusão no programa

04/10/2025
A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu foi destaque no quadro Mega Sonho, exibido pela Rede TV!, neste sábado (4/10). A atração, comandada por Marcelo de Carvalho, conta com famosos ajudando anônimos a adivinhar palavras por meio de dicas.

Márcia, que também participou de A Fazenda, dividiu o palco com a dupla sertaneja Kaique & Felipe e com os jogadores, que disputavam o prêmio de até R$ 1 milhão. Após brilhar em uma rodada que resolveu em apenas 15 segundos, ela acabou travada quando precisou descobrir a palavra “comunicação”.

Márcia Fu e Kaique & Felipe foram convidados do quadro Mega Sonho, da Rede TV

As pistas dos participantes, dadas em até 10 segundos, incluíam termos como “falar”, “substantivo” e “ato”. A ex-atleta chegou perto ao arriscar “comunicar”, mas também chutou “novela” e “telecurso”, prolongando a jogada por cerca de sete minutos.

Quando acertou, garantiu um ponto para Yan, que acabou eliminado na rodada seguinte junto de Eduardo. Na etapa final, em que os papéis se invertem e os anônimos recebem ajuda dos famosos por meio de mímicas, o participante Alisson levou R$ 15 mil para casa.

