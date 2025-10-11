11/10/2025
Palestinos seguem de volta para casa no segundo dia de cessar-fogo

Escrito por Metrópoles
Munidos de esperança e com a vontade de reconstruir suas vidas, milhares de palestinos retornam para casa, neste sábado (11/10). No segundo dia de cessar-fogo, famílias seguem em direção à Cidade de Gaza pela estrada principal que vai até o território com seus pertences.

Apesar do cenário de destruição, eles saem dos acampamentos improvisados no sul do território e mantêm a jornada para o norte, muitos a pé.

Com o cessar-fogo, que entrou em vigor na sexta-feira (10/10), há a esperança de que o Hamas liberte os reféns que ainda estão em cativeiro. A expectativa é que 20 pessoas estejam vivas.

O recuo das tropas israelenses facilitou a volta das pessoas que passaram dois anos em um cerco de bombardeios, fome e destruição. Segundo informações da Defesa Civil de Gaza, por meio de seu porta-voz, Mahmud Bassal, somente na sexta cerca de 200 mil palestinos se deslocaram para o norte do território.

Cessar-fogo

  • Um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas foi finalmente alcançado após dois anos de conflitos intensos na Faixa de Gaza.
  • O anúncio foi dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo o qual ambos assinaram a primeira fase do cessar-fogo.
  • A primeira fase se destaca pelo cessar-fogo imediato e a libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos após o reféns retornarem a Israel.
  • Ao fim do cumprimento dos termos acordados na primeira etapa, outros pontos do plano de paz começam a serem abordados.

Na sexta, imagens divulgadas nas redes sociais mostraram uma enorme fila de palestinos que tiveram que se isolar da guerra, retornando oficialmente para a Cidade de Gaza onde prédios e casas estão destruídos.

Alguns caminharam ao longo da estrada Al-Rachid, eixo costeiro que margeia o Mediterrâneo. Veículos também foram registrados.

Recuo de Israel

As forças israelenses se retiraram do posto de controle militar no Corredor Netzarim, ao sul da Cidade de Gaza. Com o recuo, Israel continuará ocupando cerca de 53% do território palestino, contra mais de 80% antes do cessar-fogo.

Uma operação logística israelense também foi realizada para o deslocamento ajustado das tropas da IDF na Faixa de Gaza.

Em nota, as autoridades confirmaram que a circulação de sul a norte em Gaza, bloqueada desde o mês passado, está novamente permitida, tanto pela estrada Al-Rashid quanto pela estrada Salah al-Din.

Apesar da liberação, os palestinos em Gaza foram alertados a evitar a passagem de Rafah, o Corredor de Filadélfia e qualquer concentração de tropas na região de Khan Younis, onde as FDI permanecem.

Primeira fase do acordo

É esperado que o grupo palestino Hamas liberte pelo menos 20 reféns israelenses vivos, após Israel libertar 250 palestinos presos em Tel Aviv e outros 1,7 mil detidos em Gaza.

O exército israelense informou que, “neste momento”, está se preparando para receber os reféns.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, em um comunicado televisionado, que, “ao longo dos dois anos desde o início da guerra”, prometeu às famílias dos reféns que os traria de volta e que a promessa está sendo cumprida.

Apesar do fim da guerra em Gaza, iniciada em 7 de outubro de 2023, muitos palestinos relutam em retornar às suas casas, que foram destruídas pelos bombardeios israelenses.

O presidente dos EUA, Donald Trump, mediador do cessar-fogo, havia anunciado, entretanto, que um dos acordos do Plano de Paz envolveria a reconstrução de Gaza.

Mortos e feridos

Após dois anos, o conflito deixou 67.211 mortos no território palestino desde o início da ofensiva, segundo última atualização do Ministério da Saúde da Palestina. Segundo o relatório estatístico diário, desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, o número de feridos chega a 57 mil.

Do total de mortos, quase 5 mil eram crianças, cerca de 10 mil eram mulheres e mais de 20 mil eram homens.

