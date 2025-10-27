27/10/2025
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito "pacto com Deus" após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como "o garoto mais bonito do mundo"
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
"Ken Humano" se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser "viciado" em trair

Palestra em Rio Branco vai capacitar comunicadores sobre diversidade e direitos humanos; confira

Evento do governo do Acre, com apoio do MPF, abordará o papel do jornalismo no combate à discriminação e na valorização da população LGBTQIA+

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEASDH) e da Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM), realiza na próxima quinta-feira, 30 de outubro, a palestra “Jornalismo e Diversidade em Direitos Humanos: Letramento para Comunicadores Acreanos”. O evento conta com o apoio do Ministério Público Federal no Acre (MPF/AC) e será ministrado pela Dra. Luanda Pires, especialista em Direito Antidiscriminatório.

A iniciativa tem como objetivo capacitar profissionais da comunicação sobre a importância do papel do jornalismo na promoção do respeito, da diversidade e dos direitos humanos, com foco no combate à discriminação e na valorização da população LGBTQIA+.

Capacitação vai reunir comunicadores acreanos para discutir diversidade e direitos humanos na prática jornalística/Foto: Reprodução

A programação acontece das 8h às 12h, no Nobile Hotel, em Rio Branco. A participação é gratuita, e os inscritos receberão certificado de participação. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.even3.com.br/palestra-jornalismo-e-diversidade-de-direitos-humanos-letramento-para-comunicadores-acreanos-644074.

O convite é voltado a jornalistas, comunicadores, estudantes, gestores, especialistas e demais profissionais da imprensa interessados em aprimorar o conhecimento sobre diversidade e direitos humanos na comunicação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 99259-8647, com Germano Marino.

