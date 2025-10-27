Palestra em Rio Branco vai capacitar comunicadores sobre diversidade e direitos humanos; confira

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEASDH) e da Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM), realiza na próxima quinta-feira, 30 de outubro, a palestra “Jornalismo e Diversidade em Direitos Humanos: Letramento para Comunicadores Acreanos”. O evento conta com o apoio do Ministério Público Federal no Acre (MPF/AC) e será ministrado pela Dra. Luanda Pires, especialista em Direito Antidiscriminatório.

A iniciativa tem como objetivo capacitar profissionais da comunicação sobre a importância do papel do jornalismo na promoção do respeito, da diversidade e dos direitos humanos, com foco no combate à discriminação e na valorização da população LGBTQIA+.

A programação acontece das 8h às 12h, no Nobile Hotel, em Rio Branco. A participação é gratuita, e os inscritos receberão certificado de participação. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.even3.com.br/palestra-jornalismo-e-diversidade-de-direitos-humanos-letramento-para-comunicadores-acreanos-644074.

O convite é voltado a jornalistas, comunicadores, estudantes, gestores, especialistas e demais profissionais da imprensa interessados em aprimorar o conhecimento sobre diversidade e direitos humanos na comunicação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 99259-8647, com Germano Marino.