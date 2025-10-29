Palitinho de batata com queijo crocante é ideal para um lanche rápido

Crocantes por fora e macios por dentro, esses palitinhos são feitos com purê de batata, queijo derretido e um toque de alho e salsinha. O preparo é simples, rápido e o resultado lembra aquele petisco de boteco, mas com cara de feito em casa.

Ingredientes

2 batatas grandes

½ colher (chá) de sal

1 colher (chá) de alho em pó

Salsinha picada a gosto

100 g de queijo muçarela ralado

5 colheres (sopa) de amido de milho

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Para começar a cozinhar, comece com receitas simples, leia a receita atentamente e siga o passo a passo

Getty Images 2 de 6

Mantenha a organização na cozinha, utilizando utensílios básicos e garantindo que facas estejam afiadas

Getty Images 3 de 6

Além disso, preaqueça panelas e fornos e use fogo baixo para evitar queimar os alimentos, e preste atenção aos sinais da comida, como cheiro e cor

Getty Images 4 de 6

Separe e meça todos os ingredientes antes de acender o fogo. Isso evita que você perca tempo procurando algo no meio do preparo

Getty Images 5 de 6

Para iniciantes, o fogo baixo ou médio é ideal, pois dá mais tempo para reagir e evitar que a comida queime

Getty Images 6 de 6

É normal que as primeiras tentativas não sejam perfeitas. Cozinhar é um processo de aprendizado

Getty Images

Modo de preparo