29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Palitinho de batata com queijo crocante é ideal para um lanche rápido

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
palitinho-de-batata-com-queijo-crocante-e-ideal-para-um-lanche-rapido

Crocantes por fora e macios por dentro, esses palitinhos são feitos com purê de batata, queijo derretido e um toque de alho e salsinha. O preparo é simples, rápido e o resultado lembra aquele petisco de boteco, mas com cara de feito em casa.

Leia também

Confira a receita completa abaixo:

Ingredientes

  • 2 batatas grandes
  • ½ colher (chá) de sal
  • 1 colher (chá) de alho em pó
  • Salsinha picada a gosto
  • 100 g de queijo muçarela ralado
  • 5 colheres (sopa) de amido de milho

6 imagensMantenha a organização na cozinha, utilizando utensílios básicos e garantindo que facas estejam afiadasAlém disso, preaqueça panelas e fornos e use fogo baixo para evitar queimar os alimentos, e preste atenção aos sinais da comida, como cheiro e corSepare e meça todos os ingredientes antes de acender o fogo. Isso evita que você perca tempo procurando algo no meio do preparoPara iniciantes, o fogo baixo ou médio é ideal, pois dá mais tempo para reagir e evitar que a comida queimeÉ normal que as primeiras tentativas não sejam perfeitas. Cozinhar é um processo de aprendizadoFechar modal.1 de 6

Para começar a cozinhar, comece com receitas simples, leia a receita atentamente e siga o passo a passo

Getty Images2 de 6

Mantenha a organização na cozinha, utilizando utensílios básicos e garantindo que facas estejam afiadas

Getty Images3 de 6

Além disso, preaqueça panelas e fornos e use fogo baixo para evitar queimar os alimentos, e preste atenção aos sinais da comida, como cheiro e cor

Getty Images4 de 6

Separe e meça todos os ingredientes antes de acender o fogo. Isso evita que você perca tempo procurando algo no meio do preparo

Getty Images5 de 6

Para iniciantes, o fogo baixo ou médio é ideal, pois dá mais tempo para reagir e evitar que a comida queime

Getty Images6 de 6

É normal que as primeiras tentativas não sejam perfeitas. Cozinhar é um processo de aprendizado

Getty Images

Modo de preparo

  1. Descasque e cozinhe as batatas em água com uma pitada de sal até ficarem bem macias.
  2. Escorra e amasse até formar um purê homogêneo.
  3. Acrescente o sal, o alho em pó, a salsinha e o amido de milho. Misture até incorporar bem.
  4. Adicione a muçarela ralada e mexa até obter uma massa uniforme.
  5. Modele em palitinhos ou cilindros do tamanho desejado.
  6. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de óleo e frite os palitinhos até dourarem por igual.
  7. Retire e coloque sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo.
  8. Sirva ainda quente.
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost