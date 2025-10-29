Palitinho de batata com queijo crocante é ideal para um lanche rápido

Crocantes por fora e macios por dentro, esses palitinhos são feitos com purê de batata, queijo derretido e um toque de alho e salsinha. O preparo é simples, rápido e o resultado lembra aquele petisco de boteco, mas com cara de feito em casa.
Confira a receita completa abaixo:
Ingredientes
- 2 batatas grandes
- ½ colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de alho em pó
- Salsinha picada a gosto
- 100 g de queijo muçarela ralado
- 5 colheres (sopa) de amido de milho
6 imagensFechar modal.1 de 6
Para começar a cozinhar, comece com receitas simples, leia a receita atentamente e siga o passo a passo
Getty Images2 de 6
Mantenha a organização na cozinha, utilizando utensílios básicos e garantindo que facas estejam afiadas
Getty Images3 de 6
Além disso, preaqueça panelas e fornos e use fogo baixo para evitar queimar os alimentos, e preste atenção aos sinais da comida, como cheiro e cor
Getty Images4 de 6
Separe e meça todos os ingredientes antes de acender o fogo. Isso evita que você perca tempo procurando algo no meio do preparo
Getty Images5 de 6
Para iniciantes, o fogo baixo ou médio é ideal, pois dá mais tempo para reagir e evitar que a comida queime
Getty Images6 de 6
É normal que as primeiras tentativas não sejam perfeitas. Cozinhar é um processo de aprendizado
Getty Images
Modo de preparo
- Descasque e cozinhe as batatas em água com uma pitada de sal até ficarem bem macias.
- Escorra e amasse até formar um purê homogêneo.
- Acrescente o sal, o alho em pó, a salsinha e o amido de milho. Misture até incorporar bem.
- Adicione a muçarela ralada e mexa até obter uma massa uniforme.
- Modele em palitinhos ou cilindros do tamanho desejado.
- Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de óleo e frite os palitinhos até dourarem por igual.
- Retire e coloque sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo.
- Sirva ainda quente.