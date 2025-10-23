23/10/2025
Palmeira pega fogo em frente ao Palácio do Comércio e assusta quem passava pela Avenida Ceará

Outdoors próximos à palmeira não sofreram danos durante o incêndio

Na manhã desta quinta-feira (23), uma palmeira localizada na esquina da Rua Veterano Ernesto Sales com a Avenida Ceará, em frente ao semáforo próximo ao Palácio do Comércio, foi parcialmente consumida pelo fogo.

Outdoors próximos à palmeira não sofreram danos durante o incêndio/Foto: Reprodução

Testemunhas relataram que as chamas tiveram início em um acúmulo de lixo ao redor da planta. A suspeita é de que uma ponta de cigarro ou o calor intenso tenha provocado o incêndio, que acabou danificando parte da palmeira.

Apesar da proximidade com diversos outdoors, nenhum deles foi atingido pelo fogo. O Corpo de Bombeiros não foi acionado, e as chamas se extinguiram por conta própria após consumir parcialmente a planta.

