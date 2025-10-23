Palmeira pega fogo em frente ao Palácio do Comércio e assusta quem passava pela Avenida Ceará

Na manhã desta quinta-feira (23), uma palmeira localizada na esquina da Rua Veterano Ernesto Sales com a Avenida Ceará, em frente ao semáforo próximo ao Palácio do Comércio, foi parcialmente consumida pelo fogo.

Testemunhas relataram que as chamas tiveram início em um acúmulo de lixo ao redor da planta. A suspeita é de que uma ponta de cigarro ou o calor intenso tenha provocado o incêndio, que acabou danificando parte da palmeira.

Apesar da proximidade com diversos outdoors, nenhum deles foi atingido pelo fogo. O Corpo de Bombeiros não foi acionado, e as chamas se extinguiram por conta própria após consumir parcialmente a planta.