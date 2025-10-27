27/10/2025
Palmeiras abre vantagem na briga pelo título e vê Flamengo oscilar

Portal Leo Dias
A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro movimentou a disputa pelo topo da tabela e deixou o Palmeiras em posição ainda mais confortável. Mesmo sem vencer, o empate sem gols com o Cruzeiro, no Allianz Parque, fez o Verdão ampliar suas chances de título de 48,8% para 54,2%, segundo cálculos do departamento de matemática da UFMG.

O Flamengo, que tropeçou em Fortaleza ao perder por 1 a 0, viu suas probabilidades caírem de 48,3% para 41,4%, enquanto o Cruzeiro manteve o sonho vivo, agora com 2,9% de chances, contra 2,6% na rodada anterior.

Chances de título

  • Palmeiras – 54,2%
  • Flamengo – 41,4%
  • Cruzeiro – 2,9%
  • Mirassol – 1,4%
  • Bahia – 0,012%
  • Fluminense – 0,001%
  • Botafogo – 0,001%

Na tabela, o Palmeiras lidera com 62 pontos em 29 jogos, ainda com uma partida pendente diante do Santos, marcada para o dia 5 de novembro, na Vila Belmiro. O Flamengo ocupa a vice-liderança, também com 62 pontos, mas com um duelo atrasado contra o Sport, que acontecerá em 15 de novembro, na Ilha do Retiro.

Já o Cruzeiro, terceiro colocado, soma 57 pontos em 30 partidas e tenta se manter próximo da dupla que briga diretamente pela taça.

Próximos jogos

  • Flamengo x Sport – sábado (1º/11) – 21h (horário de Brasília) – Maracanã
  • Cruzeiro x Vitória – sábado (1º/11) – 16h (horário de Brasília) – Mineirão
  • Palmeiras x Juventude – domingo (2/11) – 18h30 (horário de Brasília) – Alfredo Jaconi

Com a reta final do Brasileirão cada vez mais acirrada, o Palmeiras larga na frente, mas o Flamengo segue no encalço, enquanto o Cruzeiro tenta surpreender e se manter vivo na disputa.

