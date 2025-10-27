Palmeiras abre vantagem na briga pelo título e vê Flamengo oscilar

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro movimentou a disputa pelo topo da tabela e deixou o Palmeiras em posição ainda mais confortável. Mesmo sem vencer, o empate sem gols com o Cruzeiro, no Allianz Parque, fez o Verdão ampliar suas chances de título de 48,8% para 54,2%, segundo cálculos do departamento de matemática da UFMG.
O Flamengo, que tropeçou em Fortaleza ao perder por 1 a 0, viu suas probabilidades caírem de 48,3% para 41,4%, enquanto o Cruzeiro manteve o sonho vivo, agora com 2,9% de chances, contra 2,6% na rodada anterior.
Chances de título
- Palmeiras – 54,2%
- Flamengo – 41,4%
- Cruzeiro – 2,9%
- Mirassol – 1,4%
- Bahia – 0,012%
- Fluminense – 0,001%
- Botafogo – 0,001%
Na tabela, o Palmeiras lidera com 62 pontos em 29 jogos, ainda com uma partida pendente diante do Santos, marcada para o dia 5 de novembro, na Vila Belmiro. O Flamengo ocupa a vice-liderança, também com 62 pontos, mas com um duelo atrasado contra o Sport, que acontecerá em 15 de novembro, na Ilha do Retiro.
Já o Cruzeiro, terceiro colocado, soma 57 pontos em 30 partidas e tenta se manter próximo da dupla que briga diretamente pela taça.
Próximos jogos
- Flamengo x Sport – sábado (1º/11) – 21h (horário de Brasília) – Maracanã
- Cruzeiro x Vitória – sábado (1º/11) – 16h (horário de Brasília) – Mineirão
- Palmeiras x Juventude – domingo (2/11) – 18h30 (horário de Brasília) – Alfredo Jaconi
Com a reta final do Brasileirão cada vez mais acirrada, o Palmeiras larga na frente, mas o Flamengo segue no encalço, enquanto o Cruzeiro tenta surpreender e se manter vivo na disputa.
