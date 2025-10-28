Palmeiras bate recorde financeiro e prevê arrecadação histórica até o fim do ano

Premiações e novos contratos reforçam receitas

O balancete também inclui os valores recebidos da Fifa referentes às premiações do Mundial de Clubes, disputado no início do ano. Fontes ligadas ao clube informaram que os impostos sobre esses bônus ainda serão pagos nos próximos meses.

No último fim de semana, o Palmeiras anunciou um novo patrocinador: o laboratório farmacêutico Cimed, que firmou contrato para estampar sua marca nas omoplatas das camisas das equipes masculina e feminina. O acordo tem validade até 2027 e deve render cerca de R$ 57 milhões, somando valores fixos e variáveis.

Vendas de jogadores lideram arrecadação

De acordo com o balancete, a venda de atletas foi a principal fonte de receitas do Palmeiras até setembro, gerando R$ 580,517 milhões. Em seguida aparecem as premiações, com R$ 164,923 milhões, e os patrocínios, que somaram R$ 148,978 milhões.

Os direitos de transmissão também tiveram peso relevante nas finanças, com R$ 148,248 milhões arrecadados até o período analisado. Já as receitas provenientes do programa de sócios Avanti e das partidas no Allianz Parque totalizaram R$ 104,463 milhões, sendo R$ 54,411 milhões do Avanti e R$ 50,052 milhões das bilheterias.

Com os números expressivos, o clube caminha para encerrar 2025 com resultado financeiro recorde, consolidando mais um ano de forte desempenho econômico e esportivo.

