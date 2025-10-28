Palmeiras bate recorde financeiro e prevê arrecadação histórica até o fim do ano

O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou, nesta segunda-feira (27/10), o balancete referente aos resultados financeiros acumulados até setembro de 2025. O documento aponta que o clube registrou R$ 1,4 bilhão em receitas operacionais e financeiras até o nono mês do ano, ultrapassando o total de R$ 1,3 bilhão arrecadado em toda a temporada anterior.
Com três meses restantes para o encerramento do exercício, o valor já representa a maior receita da história do Palmeiras. De acordo com informações apuradas pela ESPN, a diretoria projeta um faturamento total de R$ 1,7 bilhão até o fim de 2025, caso as metas previstas sejam alcançadas.
É a sexta semifinal de Libertadores do Palmeiras em oito anos.Cesar Greco/Palmeiras
O técnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do Botafogo FR, durante partida válida pela vigésima rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Esteadio Nilton SantosFoto: Cesar Greco/Palmeiras
O balancete também inclui os valores recebidos da Fifa referentes às premiações do Mundial de Clubes, disputado no início do ano. Fontes ligadas ao clube informaram que os impostos sobre esses bônus ainda serão pagos nos próximos meses.
No último fim de semana, o Palmeiras anunciou um novo patrocinador: o laboratório farmacêutico Cimed, que firmou contrato para estampar sua marca nas omoplatas das camisas das equipes masculina e feminina. O acordo tem validade até 2027 e deve render cerca de R$ 57 milhões, somando valores fixos e variáveis.
Vendas de jogadores lideram arrecadação
De acordo com o balancete, a venda de atletas foi a principal fonte de receitas do Palmeiras até setembro, gerando R$ 580,517 milhões. Em seguida aparecem as premiações, com R$ 164,923 milhões, e os patrocínios, que somaram R$ 148,978 milhões.
Os direitos de transmissão também tiveram peso relevante nas finanças, com R$ 148,248 milhões arrecadados até o período analisado. Já as receitas provenientes do programa de sócios Avanti e das partidas no Allianz Parque totalizaram R$ 104,463 milhões, sendo R$ 54,411 milhões do Avanti e R$ 50,052 milhões das bilheterias.
Com os números expressivos, o clube caminha para encerrar 2025 com resultado financeiro recorde, consolidando mais um ano de forte desempenho econômico e esportivo.