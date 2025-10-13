palmeiras-de-olho?-zenit-se-decepciona-com-gerson-que-deseja-sair-do-clube-russo

O futuro de Gerson no Zenit pode estar com os dias contados. O clube russo estaria insatisfeito com o desempenho e o comportamento do meio-campista desde sua chegada em julho deste ano e estuda formas de recuperar os 25 milhões de euros (R$ 158 milhões) investidos na contratação junto ao Flamengo. As informações foram dadas pelo jornalista da ESPN, Bruno Andrade.

Durante o programa Fala a Fonte, o jornalista revelou que o brasileiro não vive bom momento na equipe de São Petersburgo e que a relação entre jogador e clube se desgastou nos últimos meses.

“No Zenit, há muita discussão envolvendo o nome do Gerson. No momento, ele já se recuperou de um problema muscular que estava impedindo que jogasse. São 11 jogos sem entrar em campo, mas já se recuperou. Porém, a tendência é que, se não voltar a ser relacionado no próximo domingo, é sinal claro que é opção tática e técnica, deixando de ser um problema físico”, informou Bruno.

Segundo o jornalista, o clima entre as partes está longe do ideal. “Gerson não está satisfeito no Zenit. Não está satisfeito com o ambiente e com o futebol russo. Não bateu com o Gerson, e vice-versa. O Zenit também está insatisfeito com o dia a dia do Gerson”, completou.

A intenção da diretoria russa, de acordo com a apuração, é abrir mão do jogador apenas mediante a recuperação integral do valor investido. “A relação entre as partes não é boa. Por enquanto, o Zenit deixa claro: para abrir mão dele, a intenção é recuperar os 25 milhões de euros que investiu”, acrescentou Bruno Andrade.

Palmeiras observa, mas não negocia

O nome de Gerson foi citado no programa também em relação ao Palmeiras, que teria o jogador bem avaliado internamente, embora não exista negociação em andamento. O jornalista André Hernan explicou que o alto custo e a política de contratações do clube paulista tornam a operação improvável.

“Existe um trauma entre Palmeiras e Zenit pela situação recente do Claudinho. O lado do Palmeiras é o seguinte: Gerson é muito bem avaliado dentro do clube, mas não existe negociação do Palmeiras com o Gerson para o ano que vem”, destacou.

Hernan ponderou que, apesar do prestígio técnico, a idade e o valor do atleta pesam contra uma eventual investida. “É um jogador que custa 25 milhões de euros e tem 28 anos. Palmeiras pagou isso por um atacante de 19 anos [Vitor Roque]. Gerson ajudaria, mas é preciso ver o custo, idade e cultura de contratações”, observou.

Fla fora da jogada

Questionado sobre um possível retorno ao Flamengo, Hernan afastou a hipótese, lembrando o contexto de sua saída para o Zenit. “Saída do Gerson pela maneira que foi, diminuíram a multa, as questões com o pai do Gerson… Difícil imaginar o Flamengo entrando na disputa. Não saiu pela porta dos fundos, mas saiu no sentido de que ‘precisava ter saído?’. Difícil imaginar essa retomada do Gerson no Flamengo”, comentou.

Possível negociação e interesse russo em jovens do Verdão

Ainda segundo Bruno Andrade, o Zenit, sob nova direção, mostrou interesse em jovens brasileiros e poderia flexibilizar a pedida por Gerson se houvesse inclusão de um atleta do Palmeiras na transação.

“Palmeiras vê o Gerson com bons olhos, apesar de ser muito caro. O que me contaram agora é que o Zenit, tendo conhecimento de que o nome é bem visto no Palmeiras, repassou isso aos intermediários. Houve uma troca na direção, e os novos dirigentes são apaixonados pelo futebol sul-americano e brasileiro”, relatou.

O jogador citado pelo jornalista foi o jovem Riquelme Fillipi, das categorias de base do Verdão. “O que o Zenit passou é que, se o Palmeiras avançar com uma proposta, o Zenit gostaria de envolver o Riquelme Fillipi, que está de olho. Se o Palmeiras quiser incluir o jovem, o Zenit facilitaria a situação pelo Gerson para ficar mais barato”, completou Bruno.

Apesar disso, André Hernan encerrou a discussão descartando qualquer possibilidade no momento. “O Palmeiras não vai se desfazer dos jovens para trazer o Gerson e fazer barulho no mercado. Palmeiras fecha a porta para saída dos jovens; um clube da Arábia Saudita ofereceu 10 milhões de euros pelo Luighi e o Palmeiras recusou”, finalizou.

