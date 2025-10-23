Palmeiras é dominado pela LDU, perde invencibilidade e se complica na Libertadores

A LDU não tomou conhecimento do Palmeiras e venceu por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (23), em Quito, no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Os gols dos equatorianos foram marcados por Alzugaray e Villamíl, grande destaque da partida.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira volta a São Paulo em desvantagem e precisará marcar três gols para levar a decisão da vaga para os pênaltis, ou quatro para avançar no tempo normal. Esta é a primeira derrota do Palmeiras na atual edição da Libertadores. Antes, o clube havia conquistado nove vitórias em dez partidas disputadas.

Como foi o jogo entre LDU e Palmeiras?

A LDU não tomou conhecimento do Palmeiras jogando diante de sua torcida e dominou a primeira etapa do começo ao fim. Com extrema intensidade, a equipe liderada por Tiago Nunes abriu o placar logo aos 15 minutos com Villamíl, grande destaque do jogo.

Menos de dez minutos depois, em uma das escapadas dos equatorianos, Andreas Pereira acabou tocando a bola com a mão dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti sem o auxílio do VAR, e Alzugaray bateu firme para vencer Carlos Miguel.

Perdido em campo, o Palmeiras tentou pressionar o rival na missão de diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. Com muitos espaços entre as linhas e uma marcação desorganizada, a LDU marcou o terceiro e último gol dos 45 minutos iniciais.

Villamíl recebeu novo cruzamento rasteiro dentro da área alviverde e contou com desvio em Khellven para ver a bola morrer no fundo do gol. O apito final foi o único momento de alívio para o Palmeiras em Quito, após completo domínio da LDU.

Com a missão de tentar diminuir o prejuízo, Abel Ferreira promoveu duas alterações no Palmeiras: Giay e Ramón Sosa entraram nos lugares de Khellven e Raphael Veiga. Mesmo com as mudanças, o time não mostrou poder de fogo e teve dificuldades para chegar ao gol adversário.

Entre a cera do rival e a falta de criatividade alviverde, o jogo continuou controlado pela LDU, que levava perigo ao gol de Carlos Miguel sempre que aumentava o ritmo. Sem precisar correr riscos, os equatorianos recuaram, mas não ao ponto de sofrer pressão.

Já aos 50 minutos da segunda etapa, Ramírez entrou de forma violenta no tornozelo de Giay e acabou expulso após revisão do VAR. Com um a mais por menos de cinco minutos, o Palmeiras até tentou, mas não conseguiu marcar fora de casa e volta a São Paulo em grande desvantagem.

Palmeiras foi derrotado pela LDU na partida de ida das semifinais da Libertadores (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

O que vem por aí?

Palmeiras e LDU voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30), dessa fez no Allianz Parque, na luta por uma vaga na decisão da Copa Libertadores. Antes disso, o Verdão visita o Cruzeiro, pelo Brasileirão, enquanto os equatorianos tiveram seu duelo contra o Independiente del Valle adiado.