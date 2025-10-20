Palmeiras e Flamengo empatados: veja chances de título do Brasileirão

A vitória do Flamengo por 3 x 2 sobre o Palmeiras, nesse domingo (19/10), acirrou ainda mais a disputa entre as duas equipes pelo título do Campeonato Brasileiro.
Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Palmeiras e Flamengo, líderes do Brasileirão.
Piquerez, jogador do Palmeiras.
Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do Palmeiras
Embora as equipes estejam empatadas na pontuação, com vantagem palmeirense no número de vitórias, o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), calculou que o líder Palmeiras tem 48,6% de chance de título, enquanto o Flamengo, possui 48,3%.
Além de Palmeiras e Flamengo, outros cinco times têm chances, mesmo que pequenas, de levantar a taça do Brasileirão.
Confira as equipes que possuem chance de título:
- Palmeiras – 48,6%
- Flamengo – 48,3%
- Cruzeiro – 2,8%
- Mirassol – 0,24%
- Bahia – 0,022%
- Fluminense – 0,004%
- Botafogo – 0,002%
Luta contra o rebaixamento
Na parte de baixo da tabela, o Sport é a equipe mais próximo da queda para a Série B do Brasileirão. Os pernambucanos possuem 99,8% de chance de queda. Juventude (94%), Fortaleza (90,4%) e Vitória (67,9%) também têm grandes chances de descenso para a segunda divisão.
Confira as chances de rebaixamento
- Sport – 99,8%
- Juventude – 94%
- Fortaleza – 90,4%
- Vitória – 67,9%
- Santos – 16,4%
- Atlético-MG – 10,2%
- Ceará – 5,3%
- Internacional – 4,4%
- Corinthians – 4%
- Grêmio – 3%
- Red Bull Bragantino – 2%
- São Paulo – 1,3%
- Vasco da Gama – 1,3%
- Fluminense – 0,011%