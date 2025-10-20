Palmeiras e Flamengo empatados: veja chances de título do Brasileirão

A vitória do Flamengo por 3 x 2 sobre o Palmeiras, nesse domingo (19/10), acirrou ainda mais a disputa entre as duas equipes pelo título do Campeonato Brasileiro.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Adriano Fontes/Flamengo 2 de 4

Palmeiras e Flamengo, líderes do Brasileirão.

Wagner Meier/Getty Images 3 de 4

Piquerez, jogador do Palmeiras.

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images 4 de 4

Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do Palmeiras

Adriano Fontes/Flamengo

Embora as equipes estejam empatadas na pontuação, com vantagem palmeirense no número de vitórias, o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), calculou que o líder Palmeiras tem 48,6% de chance de título, enquanto o Flamengo, possui 48,3%.

Além de Palmeiras e Flamengo, outros cinco times têm chances, mesmo que pequenas, de levantar a taça do Brasileirão.

Leia também

Confira as equipes que possuem chance de título:

Palmeiras – 48,6% Flamengo – 48,3% Cruzeiro – 2,8% Mirassol – 0,24% Bahia – 0,022% Fluminense – 0,004% Botafogo – 0,002%

Luta contra o rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, o Sport é a equipe mais próximo da queda para a Série B do Brasileirão. Os pernambucanos possuem 99,8% de chance de queda. Juventude (94%), Fortaleza (90,4%) e Vitória (67,9%) também têm grandes chances de descenso para a segunda divisão.

Confira as chances de rebaixamento