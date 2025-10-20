20/10/2025
Universo POP
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!

Palmeiras e Flamengo empatados: veja chances de título do Brasileirão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
palmeiras-e-flamengo-empatados:-veja-chances-de-titulo-do-brasileirao

A vitória do Flamengo por 3 x 2 sobre o Palmeiras, nesse domingo (19/10), acirrou ainda mais a disputa entre as duas equipes pelo título do Campeonato Brasileiro.

4 imagensPalmeiras e Flamengo, líderes do Brasileirão.Piquerez, jogador do Palmeiras.Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do PalmeirasFechar modal.1 de 4

Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Adriano Fontes/Flamengo2 de 4

Palmeiras e Flamengo, líderes do Brasileirão.

Wagner Meier/Getty Images3 de 4

Piquerez, jogador do Palmeiras.

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images4 de 4

Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do Palmeiras

Adriano Fontes/Flamengo

Embora as equipes estejam empatadas na pontuação, com vantagem palmeirense no número de vitórias, o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), calculou que o líder Palmeiras tem 48,6% de chance de título, enquanto o Flamengo, possui 48,3%.

Além de Palmeiras e Flamengo, outros cinco times têm chances, mesmo que pequenas, de levantar a taça do Brasileirão.

Leia também

Confira as equipes que possuem chance de título:

  1. Palmeiras – 48,6%
  2. Flamengo – 48,3%
  3. Cruzeiro – 2,8%
  4. Mirassol – 0,24%
  5. Bahia – 0,022%
  6. Fluminense – 0,004%
  7. Botafogo – 0,002%

Luta contra o rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, o Sport é a equipe mais próximo da queda para a Série B do Brasileirão. Os pernambucanos possuem 99,8% de chance de queda. Juventude (94%), Fortaleza (90,4%) e Vitória (67,9%) também têm grandes chances de descenso para a segunda divisão.

Confira as chances de rebaixamento

  1. Sport – 99,8%
  2. Juventude – 94%
  3. Fortaleza – 90,4%
  4. Vitória – 67,9%
  5. Santos – 16,4%
  6. Atlético-MG – 10,2%
  7. Ceará – 5,3%
  8. Internacional – 4,4%
  9. Corinthians – 4%
  10. Grêmio – 3%
  11. Red Bull Bragantino – 2%
  12. São Paulo – 1,3%
  13. Vasco da Gama – 1,3%
  14. Fluminense – 0,011%

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost