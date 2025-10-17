17/10/2025
Palmeiras e Grêmio decidem a Brasil Ladies Cup 2026

A final da Brasil Ladies Cup está definida. No próximo domingo (19/10), Palmeiras e Grêmio se enfrentam em duelo que vale o título do torneio. A partida será disputada no estádio do Canindé, às 18h30.

Ambos os times garantiram a classificação na última quinta-feira (16/10). As primeiras a entrarem em campo firam as Mosqueteiras, que venceram o Peñarol (URU) por 2 a 0, com tentos de Camila Pini e gol contra da defensora Domínguez. Já a equipe alviverde passou pelo Gimnasia (ARG) após empate em 2 a 2, com gols de Fe Palermo e Brena, e vitória no pênaltis por 7 a 6.

A Brasil Ladies Cup chega a sua quinta edição, que será disputada entre os dias 16 e 19 de outubro, com Palmeiras, Grêmio, Penarol-URU e Gimnasia-ARG, brigando pelo título. Os ingressos para as partidas serão gratuitos e todos os jogos serão no Estádio do Canindé, na cidade de São Paulo.

Nos dias 17 e 18, no Hotel Transamérica, na Nova Paulista, ocorrerão workshops do evento, abordando questões sobre gestão esportiva, marketing, representatividade no futebol feminino e outros temas.

Para este ano, a organização do evento promoveu algumas alterações, com a disputa sendo iniciada já nas semifinais, em jogo único, assim como a disputa de terceiro lugar e a final. A decisão do torneio acontece no dia 19 de outubro às 18h00, no Canindé.

Antes da grande decisão, as seleções quilombolas e indígenas irão se enfrentar às 11h00. Os times entrarão em campo com camisas especiais, trazendo mensagens sobre temas que serão abordados na COP30, em uma ação que busca promover o futebol como meio de visibilidade e combate aos preconceitos. Além disso, haverá ações em prol da campanha do Outubro Rosa, com oferta de mamografias grátis em parceria com a Fundação Laço Rosa e ações que buscam conscientizar sobre a causa.

