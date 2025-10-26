26/10/2025
Palmeiras empata com Cruzeiro e desiguala ao Flamengo na tabela

Palmeiras e Cruzeiro permaneceram no 0 x 0 na noite deste domingo (26/10), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter conquistado os três pontos dentro de casa, o Verdão conseguiu desempatar do Flamengo na classificação da competição. O alviverde paulista confirmou a liderança com 62 pontos.

A Raposa sofreu um desfalque no começo da partida e uma expulsão na metade do segundo tempo. Mesmo assim, conseguiu segurar o empate contra o líder do campeonato. O Cabuloso ocupa a 3ª colocação e com o ponto conquistado, abriu dois de diferença do Mirassol.

Nos minutos iniciais do jogo, Gustavo Gómez protagonizou uma entrada dura em Wanderson e o atacante cruzeirense precisou ser substituído. Apesar de o lance ter sido a nível de desfalque, o zagueiro paraguaio recebeu apenas cartão vermelho.

Ambas equipes tiveram chances claras de marcar gol, mas nenhuma fez de fato a bola entrar. O Palmeiras chegou a balançar as redes no segundo tempo, mas o juíz entendeu que o autor do lance, Ramón Sosa, havia cometido falta no goleiro Cássio.

Poucos minutos depois, o Cruzeiro sofreu uma baixa de peso. Em um contra-ataque palmeirense, o Fabrício Bruno cometeu uma falta na tentativa de parar a jogada de Allan. O zagueiro cruzeirense conseguiu evitar, no entanto, foi concedido com o segundo cartão amarelo e assim expulso da partida.

