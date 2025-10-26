palmeiras-empata-com-cruzeiro-e-desiguala-ao-flamengo-na-tabela

Palmeiras e Cruzeiro permaneceram no 0 x 0 na noite deste domingo (26/10), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter conquistado os três pontos dentro de casa, o Verdão conseguiu desempatar do Flamengo na classificação da competição. O alviverde paulista confirmou a liderança com 62 pontos.
A Raposa sofreu um desfalque no começo da partida e uma expulsão na metade do segundo tempo. Mesmo assim, conseguiu segurar o empate contra o líder do campeonato. O Cabuloso ocupa a 3ª colocação e com o ponto conquistado, abriu dois de diferença do Mirassol.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Cruzeiro e Palmeiras empataram em 0 x 0
Alexandre Schneider/Getty Images2 de 3
Palmeiras abriu um ponto do Flamengo
Alexandre Schneider/ Getty Images3 de 3
Palmeiras segue na liderança
Alexandre Schneider/ Getty Images
Nos minutos iniciais do jogo, Gustavo Gómez protagonizou uma entrada dura em Wanderson e o atacante cruzeirense precisou ser substituído. Apesar de o lance ter sido a nível de desfalque, o zagueiro paraguaio recebeu apenas cartão vermelho.
Ambas equipes tiveram chances claras de marcar gol, mas nenhuma fez de fato a bola entrar. O Palmeiras chegou a balançar as redes no segundo tempo, mas o juíz entendeu que o autor do lance, Ramón Sosa, havia cometido falta no goleiro Cássio.
Leia também
-
Brasileirão: com show de Vegetti, Vasco vence Bragantino fora de casa
-
Vojvoda fala sobre Neymar após empate com o Botafogo no Brasileirão
-
Com show de Carlos Vinícius, Grêmio derrota Juventude pelo Brasileirão
-
Em partida movimentada, Botafogo e Santos empatam pelo Brasileirão
Poucos minutos depois, o Cruzeiro sofreu uma baixa de peso. Em um contra-ataque palmeirense, o Fabrício Bruno cometeu uma falta na tentativa de parar a jogada de Allan. O zagueiro cruzeirense conseguiu evitar, no entanto, foi concedido com o segundo cartão amarelo e assim expulso da partida.