Palmeiras goleia Juventude e se isola na liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Juventude, neste sábado (11/10), por 4 x 1, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fuchs e Felipe Anderson marcaram para o time paulista. Rodrigo Sam diminuiu.

Com o resultado, o Palmeiras abriu três pontos de vantagem na liderança para o vice Flamengo. Agora, o Verdão aparece com 58. Com o jogo, as duas equipes têm a mesma quantidade de jogos disputados no torneio (26).

Em meio à Data Fifa, o Palmeiras foi para o jogo com nove desfalques: Paulinho (cirurgia na perna direita), Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita), Khellven (trauma no pé), Ramón Sosa (edema na coxa esquerda), Aníbal Moreno (seleção argentina), Flaco López (seleção argentina), Facundo Torres (seleção uruguaia), Gustavo Gómez (seleção paraguaia e suspenso), Emi Martínez (seleção uruguaia e suspenso) e Vitor Roque (suspenso).

No entanto, mesmo com time alternativo, o Verdão não deu espaço para o time gaúcho. O time treinado por Abel Ferreira manteve 67% de posse de bola e finalizou 19 vezes, contra oito.

 

