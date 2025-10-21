Palmeiras tem aproveitamento de 20.8% contra times do G-6. Confira

Apesar de ser líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem desempenho ruim contra os times do G-6 (Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia). O time de Abel Ferreira tem um aproveitamento de apenas 20.8% contra as equipes que estão nas seis primeiras colocações do torneio.
Em oito jogos, o Palmeiras venceu apenas uma partida, empatou duas vezes e perdeu outras cinco. São cinco gols marcados e 10 sofridos. Além disso, o Alviverde precisou de 24.2 finalizações para balançar as redes, enquanto os adversários necessitaram de 9.6.
Palmeiras x G-6 em 2025:
- Palmeiras 0 x 0 Botafogo
- Palmeiras 0 x 1 Bahia
- Palmeiras 0 x 2 Flamengo
- Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras
- Palmeiras 1 x 1 Mirassol
- Botafogo 0 x 1 Palmeiras
- Bahia 1 x 0 Palmeiras
- Flamengo 3 x 2 Palmeiras
Piquerez, jogador do Palmeiras.
Abel Ferreira
O Palmeiras lidera o Brasileirão com 61 pontos, mesmo pontuação do Flamengo. No entanto, o Rubro-Negro aparece em segundo por ter uma vitória a menos que o Alviverde.