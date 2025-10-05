Palmeiras vira contra o São Paulo e assume a liderança do Brasileirão

O Brasileirão tem um novo líder! Neste domingo (5/10), o Palmeiras derrotou o São Paulo por 3 x 2, após sair perdendo por 2 x 0, e ultrapassou o Flamengo. A partida foi válida pela 27ª rodada da liga nacional e foi disputada no MorumBis. O Flamengo, entretanto, ainda pode retomar o primeiro lugar. O rubro-negro visita o Bahia, às 18h30.
Com o resultado, o Tricolor segue sem vencer o Alviverde em casa pelo Brasileirão desde 2017. De lá para cá, são quatro empates e quatro derrotas. O São Paulo abriu 2 x 0 no placar, com Luciano e Tapia, mas o Palmeiras virou na segunda etapa. Vitor Roque, Flaco López e Sosa marcaram os gols do Verdão.
Por conta da Data Fifa, o time de Crespo volta a campo apenas no dia 16 de outubro, contra o Grêmio. Já o Palmeiras terá o Juventude pela frente no próximo sábado (11/10), em partida atrasada.
Como foi o jogo
O Palmeiras começou melhor na partida e tentava abrir o placar desde o primeiro minuto. Entretanto, o São Paulo se mostrou mais eficiente e abriu o placar aos 15 minutos. Marcos Antônio lançou Luciano, que estava livre na entrada da área. O camisa 10 tirou Weverton com um toque e, com o gol vazio, balançou as redes.
Empolgado, o Tricolor continuou em cima e quase chegou ao segundo minutos depois. Pablo Maia fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e tocou para Tapia. O chileno chutou forte para o gol, mas errou o alvo.
Com a vitória, o São Paulo passou a administrar o resultado, enquanto o Palmeiras tentava o empate. E foram os donos da casa que marcaram novamente. Aos 34 minutos, Enzo Diaz venceu disputa com Vitor Roque e cruzou para dentro da área. Tapia, livre, só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.
Aos 43, Vitor Roque recebeu após cobrança ensaiada de escanteio, dominou e bateu bem para o gol. Rafael saiu abafando o atacante e jogou a bola para longe.
Segundo tempo
Assim como na primeira etapa, o Palmeiras foi em busca do gol. Com poucos segundos, Maurício arriscou de fora da área e quase venceu o goleiro Rafael. Entretanto, a bola passou perto, mas saiu pela linha de fundo.
A segunda etapa ficou bastante nervosa, com as duas equipes criando e buscando o gol, mas sem colocarem os goleiros para trabalhar. Aos 25, o Palmeiras trabalhou bem a bola em jogada coletiva. Maurício recebeu na linha de fundo e cruzou para trás. Vitor Roque ganhou da marcação e cabeceou para diminuir o placar, 2 x 1.
Quatro minutos depois, Rodriguinho saiu jogando, errou o passe, e construiu o contra-ataque para o Palmeiras. Maurício tocou para Flaco López, que, de esquerda, chutou no canto de Rafael para empatar o jogo.
Com os ânimos exaltados, os jogadores trocaram empurrões aos 32, quando Enzo e Vitor Roque se estranharam na lateral do campo e foram amarelados. O Palmeiras seguiu em cima em busca da virada e quase conseguiu aos 37. Andreas Pereira bateu escanteio fechado e o arqueiro tricolor precisou se esticar para impedir o gol olímpico.
O Palmeiras continuou em cima do São Paulo e conseguiu a virada. Aníbal Moreno cruzou e Sosa apareceu livre, dentro da pequena área, e marcou o terceiro do Alviverde. Após levar a virada, o Tricolor tentou marcar, mas não conseguiu e foi derrotado pelo rival.