Palmeiras x LDU: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

O Palmeiras enfrenta a LDU nesta quinta-feira (23/10), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito, pela partida de ida da CONMEBOL Libertadores.
O Alviverde faz uma ótima campanha. Na atual competição, o time segue invicto com nove vitorias e somente um empate. Ao todo, a equipe anotou vinte e seis gols e sofreu apenas seis.
Como mandante, o Palmeiras disputou cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, marcando doze gols e sofrendo um. Fora de seus domínios, o desempenho é 100%. Cinco vitorias em cinco jogos, quatorze gols e cinco sofridos.
Na partida, o time de Abel Ferreira terá seu time considerado “ideal”. Único desfalque, é o goleiro Weverton, que permaneceu no Brasil para seguir a recuperação de uma lesão na mão. O substituto será Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências.
Já no lado da LDU, o técnico Tiago Nunes nao conta com o goleiro Gonzalo Valle que sofreu uma distinção ligamentar do joelho. O clube anunciou 48 horas antes do duelo. A expectativa é que Alexander Domínguez, de 38 anos, assuma a meta do time equatoriano.
Prováveis escalações
LDU
Alexander Domínguez; Allala, Adé e Quiñónez; Quintero, Minda (Pastrán), Villamil, Gruezo e Alvarado; Bryan Ramírez e Medina. Técnico: Tiago Nunes.
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio e Facundo Torres; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Ficha técnica
- Data e horário: (23/10) – 21h30 (horário de Brasília)
- Estádio: Casa Blanca, em Quito (EQU);
- Árbitro: Facundo Tello (ARG);
- Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG);
- VAR: Héctor Paletta (ARG).