03/10/2025
Palpite Chelsea x Liverpool – Premier League – 4/10/2025

Alerta de jogão! Chelsea e Liverpool duelam neste sábado (4/10), em Stamford Bridge, após compromissos pela Champions League no meio da semana. A partida, que começa às 13h30 (horário de Brasília), será válida pela quinta rodada da Premier League.

Confira nossos palpites, estatísticas e odds para apostar com sabedoria.

📝Palpite Chelsea x Liverpool

Dica extra: aposte em Chelsea x Liverpool nas 3 melhores casas de apostas

🔍 Análise dos times

Chelsea

📍 Perdeu para o Brighton por 3 x 1, mas venceu o Benfica por 1 x 0 na Champions League; busca consistência no campeonato doméstico.

📊 Nas últimas cinco partidas, média de 3,8 gols por jogo nos jogos que participou.

🔥 Enzo Fernandez tem sido vital, envolvido em 16 gols em 27 jogos.

⚠ Lesões pesam: Cole Palmer, Liam Delap e Dario Essugo fora; Trevoh Chalobah suspenso; Levi Colwill e Wesley Fofana lesionados.

Liverpool

📍 Ainda líder da Premier League, mas com forma instável; derrotas recentes expõem fragilidades defensivas.

📊 Média de 2,23 gols por jogo desde o início da última temporada, o ataque mais produtivo da liga.

🔥 Mohamed Salah continua decisivo, com três gols ou assistências importantes nesta temporada.

⚠ Alisson lesionado; defesa vulnerável com foco ofensivo e integração de novos atacantes incompleta.

Vai fazer suas bets na partida? Então faça com os melhores apps de apostas da atualidade.

📈 Retrospecto e estatísticas

  • Chelsea venceu 3-1 em Stamford Bridge na última temporada, mas perdeu 4-1 em Anfield.
  • Ambos os times marcaram nos últimos confrontos.
  • Liverpool não venceu nos últimos quatro jogos da Premier League em Stamford Bridge.

⚽ Jogadores em destaque

  • Chelsea: Cole Palmer (lesionado, mas peça-chave no ataque), Enzo Fernandez.
  • Liverpool: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Alexander Isak.

🥅 Prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Cucurella, Badiashile, Hato, James; Caicedo, Lavia; Neto, Fernandez, Estevao; Joao Pedro.
Liverpool: Mamardashvili; Kerkez, van Dijk, Konate, Bradley; Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Szoboszlai, Salah; Isak.

