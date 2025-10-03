Palpite Chelsea x Liverpool – Premier League – 4/10/2025

Alerta de jogão! Chelsea e Liverpool duelam neste sábado (4/10), em Stamford Bridge, após compromissos pela Champions League no meio da semana. A partida, que começa às 13h30 (horário de Brasília), será válida pela quinta rodada da Premier League.

Confira nossos palpites, estatísticas e odds para apostar com sabedoria.

Palpite Chelsea x Liverpool

Análise dos times

Chelsea



Perdeu para o Brighton por 3 x 1, mas venceu o Benfica por 1 x 0 na Champions League; busca consistência no campeonato doméstico.

Nas últimas cinco partidas, média de 3,8 gols por jogo nos jogos que participou.

Enzo Fernandez tem sido vital, envolvido em 16 gols em 27 jogos.

Lesões pesam: Cole Palmer, Liam Delap e Dario Essugo fora; Trevoh Chalobah suspenso; Levi Colwill e Wesley Fofana lesionados.

Liverpool

Ainda líder da Premier League, mas com forma instável; derrotas recentes expõem fragilidades defensivas.

Média de 2,23 gols por jogo desde o início da última temporada, o ataque mais produtivo da liga.

Mohamed Salah continua decisivo, com três gols ou assistências importantes nesta temporada.

Alisson lesionado; defesa vulnerável com foco ofensivo e integração de novos atacantes incompleta.

Retrospecto e estatísticas

Chelsea venceu 3-1 em Stamford Bridge na última temporada, mas perdeu 4-1 em Anfield.

Ambos os times marcaram nos últimos confrontos.

Liverpool não venceu nos últimos quatro jogos da Premier League em Stamford Bridge.

Jogadores em destaque

Chelsea: Cole Palmer (lesionado, mas peça-chave no ataque), Enzo Fernandez.

Liverpool: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Alexander Isak.

Prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Cucurella, Badiashile, Hato, James; Caicedo, Lavia; Neto, Fernandez, Estevao; Joao Pedro.

Liverpool: Mamardashvili; Kerkez, van Dijk, Konate, Bradley; Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Szoboszlai, Salah; Isak.