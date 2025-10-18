Palpite Liverpool x Manchester United – Premier League – 19/10/2025

Liverpool e Manchester United se enfrentam neste domingo (19/10), às 12h30 (horário de Brasília), em Anfield, pela 10ª rodada da Premier League 2025/26. Os Reds chegam pressionados após três derrotas consecutivas, mas seguem invictos em casa há mais de um ano. Já os Red Devils tentam encerrar um jejum que dura desde 2016 sem vencer o rival em Anfield.

Confira nossos palpites, odds e estatísticas para apostar no maior clássico da Inglaterra.

Palpites Liverpool x Manchester United

Análise dos times

Liverpool

O time de Arne Slot tenta se reerguer após três derrotas seguidas, mas segue invicto em casa desde setembro de 2024. As falhas defensivas têm custado pontos, mas o poder de ataque continua alto: média de 3,14 gols por partida. Mohamed Salah tem 19 participações diretas em gols contra o Manchester United — seu adversário favorito na Premier League. As novas peças ofensivas (Florian Wirtz e Hugo Ekitike) ainda buscam encaixe no sistema, o que reduziu a fluidez ofensiva recente.

Manchester United

O time de Rúben Amorim tenta quebrar o tabu de nove anos sem vencer em Anfield. Apesar de conceder poucos chutes, o United lidera a Premier League em xG (0,16) permitido por finalização — ou seja, cede chances muito perigosas. Benjamin Šeško e Rasmus Højlund são as esperanças ofensivas, com a equipe liderando o campeonato em xG total (14,06). Fora de casa, o United não vence desde março e já foi eliminado precocemente da Copa da Liga.

Retrospecto e estatísticas

Liverpool não perde em casa para o Manchester United desde 2016 .

Os dois últimos duelos em Anfield terminaram empatados.

Nos dois anteriores, os Reds golearam por 7×0 e 4×0 .

Em 10 dos últimos 11 confrontos entre as equipes, houve mais de 2,5 gols.

O United não vence duas partidas seguidas na Premier League desde agosto de 2024.

Jogadores em destaque

Liverpool: Mohamed Salah – maior algoz do United, com 23 gols em 17 jogos contra o rival.

Benjamin Šeško – referência no ataque, com média de 0,65 gols por jogo nesta temporada.

Onde assistir Liverpool x Manchester United

O clássico Liverpool x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney (streaming), a partir das 12h30 (horário de Brasília), neste domingo (19/10).