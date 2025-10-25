Palpite Real Madrid x Barcelona – LaLiga – 26/10/2025

O Estadio Santiago Bernabéu será palco de mais um El Clásico eletrizante neste domingo (26/10), às 12h15 (de Brasília). O Real Madrid, líder da LaLiga com 24 pontos sob o comando de Xabi Alonso, recebe o Barcelona, vice-líder com 22 pontos e treinado pelo auxiliar Marcus Sorg (o técnico Hansi Flick cumpre suspensão).
Palpites Real Madrid x Barcelona
- Empate — odd* 4.25 na Superbet
- Ambos marcam (Sim) — odd* 1.32 na Superbet
- Gol de Mbappé a qualquer momento — odd* de 1.64 na Superbet
Odds sujeitas a alterações. Atualizadas em 24/10/2025.
Análise dos times
Real Madrid
Líder isolado da LaLiga, o time de Xabi Alonso venceu 8 das 9 rodadas.
Marcou em 100% das partidas nesta temporada, com média superior a dois gols por jogo.
Kylian Mbappé é o artilheiro da competição, com 10 gols em 9 jogos.
A defesa sofreu gols em 4 dos últimos 5 confrontos — ponto de atenção diante do rival.
Barcelona
Com 22 pontos, o Barça chega embalado por boas atuações fora de casa.
Assim como o rival, marcou em 100% dos jogos como visitante nesta temporada.
Ferran Torres é o principal destaque ofensivo, com 4 gols marcados.
O time ainda mostra irregularidade defensiva, sofrendo em bolas paradas.
Retrospecto e estatísticas
- Nos últimos 10 El Clásicos, o Real Madrid venceu 5, o Barcelona 4 e houve 1 empate.
- Em 7 dos últimos 10 confrontos, ambas as equipes marcaram.
- Média de 3,2 gols por partida nesses duelos recentes.
- O Real Madrid recebeu em média 1.8 cartões amarelos por jogo na atual LaLiga.
Jogadores em destaque
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 10 gols em 9 jogos.
- Vinícius Júnior (Real Madrid): 4 assistências na temporada.
- Ferran Torres (Barcelona): 4 gols e excelente mobilidade ofensiva.
- Pedri (Barcelona): principal articulador do meio-campo catalão.
Onde assistir Real Madrid x Barcelona
O duelo entre Real Madrid e Barcelona terá transmissão do streaming Disney+ e pela ESPN