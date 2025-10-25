25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Palpite Real Madrid x Barcelona – LaLiga – 26/10/2025

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
palpite-real-madrid-x-barcelona-–-laliga-–-26/10/2025

O Estadio Santiago Bernabéu será palco de mais um El Clásico eletrizante neste domingo (26/10), às 12h15 (de Brasília). O Real Madrid, líder da LaLiga com 24 pontos sob o comando de Xabi Alonso, recebe o Barcelona, vice-líder com 22 pontos e treinado pelo auxiliar Marcus Sorg (o técnico Hansi Flick cumpre suspensão).

💡 Palpites Real Madrid x Barcelona

Odds sujeitas a alterações. Atualizadas em 24/10/2025.

Ainda não tem uma casa de apostas? Então veja como pode ser vantajoso abrir uma conta com o código de indicação Superbet.

Dica extra: aposte em Real Madrid x Barcelona nas 3 melhores casas de apostas

🔍 Análise dos times

⚪ Real Madrid

 📍 Líder isolado da LaLiga, o time de Xabi Alonso venceu 8 das 9 rodadas.
📊 Marcou em 100% das partidas nesta temporada, com média superior a dois gols por jogo.
🔥 Kylian Mbappé é o artilheiro da competição, com 10 gols em 9 jogos.
⚠ A defesa sofreu gols em 4 dos últimos 5 confrontos — ponto de atenção diante do rival.

🔵🔴 Barcelona

 📍 Com 22 pontos, o Barça chega embalado por boas atuações fora de casa.
📊 Assim como o rival, marcou em 100% dos jogos como visitante nesta temporada.
🔥 Ferran Torres é o principal destaque ofensivo, com 4 gols marcados.
⚠ O time ainda mostra irregularidade defensiva, sofrendo em bolas paradas.

📈 Retrospecto e estatísticas

  • Nos últimos 10 El Clásicos, o Real Madrid venceu 5, o Barcelona 4 e houve 1 empate.
  • Em 7 dos últimos 10 confrontos, ambas as equipes marcaram.
  • Média de 3,2 gols por partida nesses duelos recentes.
  • O Real Madrid recebeu em média 1.8 cartões amarelos por jogo na atual LaLiga.

⚽ Jogadores em destaque

  • Kylian Mbappé (Real Madrid): 10 gols em 9 jogos.
  • Vinícius Júnior (Real Madrid): 4 assistências na temporada.
  • Ferran Torres (Barcelona): 4 gols e excelente mobilidade ofensiva.
  • Pedri (Barcelona): principal articulador do meio-campo catalão.

📺 Onde assistir Real Madrid x Barcelona

O duelo entre Real Madrid e Barcelona terá transmissão do streaming Disney+ e pela ESPN

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost