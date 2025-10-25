Palpite Real Madrid x Barcelona – LaLiga – 26/10/2025

O Estadio Santiago Bernabéu será palco de mais um El Clásico eletrizante neste domingo (26/10), às 12h15 (de Brasília). O Real Madrid, líder da LaLiga com 24 pontos sob o comando de Xabi Alonso, recebe o Barcelona, vice-líder com 22 pontos e treinado pelo auxiliar Marcus Sorg (o técnico Hansi Flick cumpre suspensão).

Palpites Real Madrid x Barcelona

Odds sujeitas a alterações. Atualizadas em 24/10/2025.

Análise dos times

Real Madrid

Líder isolado da LaLiga, o time de Xabi Alonso venceu 8 das 9 rodadas.

Marcou em 100% das partidas nesta temporada, com média superior a dois gols por jogo.

Kylian Mbappé é o artilheiro da competição, com 10 gols em 9 jogos.

A defesa sofreu gols em 4 dos últimos 5 confrontos — ponto de atenção diante do rival.

Barcelona

Com 22 pontos, o Barça chega embalado por boas atuações fora de casa.

Assim como o rival, marcou em 100% dos jogos como visitante nesta temporada.

Ferran Torres é o principal destaque ofensivo, com 4 gols marcados.

O time ainda mostra irregularidade defensiva, sofrendo em bolas paradas.

Retrospecto e estatísticas

Nos últimos 10 El Clásicos, o Real Madrid venceu 5, o Barcelona 4 e houve 1 empate.

Em 7 dos últimos 10 confrontos, ambas as equipes marcaram .

. Média de 3,2 gols por partida nesses duelos recentes.

nesses duelos recentes. O Real Madrid recebeu em média 1.8 cartões amarelos por jogo na atual LaLiga.

Jogadores em destaque

Kylian Mbappé (Real Madrid): 10 gols em 9 jogos.

10 gols em 9 jogos. Vinícius Júnior (Real Madrid): 4 assistências na temporada.

4 assistências na temporada. Ferran Torres (Barcelona): 4 gols e excelente mobilidade ofensiva.

4 gols e excelente mobilidade ofensiva. Pedri (Barcelona): principal articulador do meio-campo catalão.

Onde assistir Real Madrid x Barcelona

O duelo entre Real Madrid e Barcelona terá transmissão do streaming Disney+ e pela ESPN