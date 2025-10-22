22/10/2025
Palpite Real Madrid x Juventus – Champions League – 22/10/2025

O Santiago Bernabéu recebe um confronto de peso na Champions League: nesta quarta-feira (22/10), Real Madrid e Juventus se enfrentam pela terceira rodada da primeira fase. A bola rola às 16h (horário de Brasília).

Confira nossos palpites e odds para apostar em Real Madrid x Juventus.

📝Palpites Real Madrid x Juventus

🔍 Análise dos times

Real Madrid

📍 Líderes de La Liga, os merengues estão em grande fase sob comando de Xabi Alonso, que pode se tornar o quinto treinador do clube a vencer suas três primeiras partidas na Champions.📊 Criam uma média de 20 finalizações por jogo nesta temporada, oferecendo muitas oportunidades para seus atacantes.🔥 Kylian Mbappé tem cinco gols em duas partidas da Champions e vem de 11 jogos seguidos marcando por clube e seleção.⚠ Apesar da força ofensiva, precisam manter atenção defensiva para não serem surpreendidos em transições rápidas.

Juventus

📍 O time italiano ainda busca estabilidade e só conseguiu uma vitória nos últimos sete jogos.📊 Com 1.16 xG por 90 minutos na Série A, seu desempenho ofensivo fica abaixo de clubes como Verona e Torino.🔥 Dusan Vlahovic é o principal perigo ofensivo, mas sua equipe carece de consistência.⚠ Sem Bremer, a defesa bianconera é vulnerável e só manteve uma clean sheet nos últimos sete jogos.

📈 Retrospecto e estatísticas

  • Os últimos quatro confrontos combinados de Real Madrid e Juventus tiveram média acima de 3 gols: 2-2, 4-4, 2-1, 0-5.

  • Mbappé é o artilheiro da competição com 5 gols em dois jogos, maior número de finalizações (18) e xG (4.28).

  • Real Madrid venceu seus dois jogos iniciais de grupo; Juventus empatou os dois primeiros.

⚽ Jogadores em destaque

  • Kylian Mbappé (Real Madrid): 1.01 gols por 90 minutos nos últimos 12 meses, superando seu xG.

  • Dusan Vlahovic (Juventus): principal referência ofensiva, mas pressionado pela defesa adversária.

🥅 Prováveis escalações de Real Madrid x Juventus

Real Madrid – Courtois; Valverde, Éder Militão, Raul Asencio e Álvaro Carreras; Camavinga e Tchouaméni; Franco Mastantuono, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé – Técnico: Xabi Alonso

Juventus – Di Gregorio; Rugani, Lloyd Kelly e Federico Gatti; Pierre Kalulu, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso; Francisco Conceição, Kenan Yildiz e; Jonathan David – Técnico: Igor Tudor

📺Onde assistir Real Madrid x Juventus

O duelo entre Real Madrid x Juventus, nesta quarta-feira (22/10), pela Champions League, terá trasmisão do canal TNT e do streaming HBO Max.

