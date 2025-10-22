Palpite Real Madrid x Juventus – Champions League – 22/10/2025

O Santiago Bernabéu recebe um confronto de peso na Champions League: nesta quarta-feira (22/10), Real Madrid e Juventus se enfrentam pela terceira rodada da primeira fase. A bola rola às 16h (horário de Brasília).

Confira nossos palpites e odds para apostar em Real Madrid x Juventus.

Palpites Real Madrid x Juventus

Análise dos times

Real Madrid

Líderes de La Liga, os merengues estão em grande fase sob comando de Xabi Alonso, que pode se tornar o quinto treinador do clube a vencer suas três primeiras partidas na Champions. Criam uma média de 20 finalizações por jogo nesta temporada, oferecendo muitas oportunidades para seus atacantes. Kylian Mbappé tem cinco gols em duas partidas da Champions e vem de 11 jogos seguidos marcando por clube e seleção. Apesar da força ofensiva, precisam manter atenção defensiva para não serem surpreendidos em transições rápidas.

Juventus

O time italiano ainda busca estabilidade e só conseguiu uma vitória nos últimos sete jogos. Com 1.16 xG por 90 minutos na Série A, seu desempenho ofensivo fica abaixo de clubes como Verona e Torino. Dusan Vlahovic é o principal perigo ofensivo, mas sua equipe carece de consistência. Sem Bremer, a defesa bianconera é vulnerável e só manteve uma clean sheet nos últimos sete jogos.

Retrospecto e estatísticas

Os últimos quatro confrontos combinados de Real Madrid e Juventus tiveram média acima de 3 gols: 2-2, 4-4, 2-1, 0-5.

Mbappé é o artilheiro da competição com 5 gols em dois jogos, maior número de finalizações (18) e xG (4.28).

Real Madrid venceu seus dois jogos iniciais de grupo; Juventus empatou os dois primeiros.

Jogadores em destaque

Kylian Mbappé (Real Madrid): 1.01 gols por 90 minutos nos últimos 12 meses, superando seu xG.

Dusan Vlahovic (Juventus): principal referência ofensiva, mas pressionado pela defesa adversária.

Prováveis escalações de Real Madrid x Juventus

Real Madrid – Courtois; Valverde, Éder Militão, Raul Asencio e Álvaro Carreras; Camavinga e Tchouaméni; Franco Mastantuono, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé – Técnico: Xabi Alonso

Juventus – Di Gregorio; Rugani, Lloyd Kelly e Federico Gatti; Pierre Kalulu, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso; Francisco Conceição, Kenan Yildiz e; Jonathan David – Técnico: Igor Tudor

Onde assistir Real Madrid x Juventus

O duelo entre Real Madrid x Juventus, nesta quarta-feira (22/10), pela Champions League, terá trasmisão do canal TNT e do streaming HBO Max.