Pâmela Domingues comemora marca do Mulheres: “privilegiada”

Escrito por Portal Leo Dias
Pâmela Domingues é uma das apresentadoras do “Mulheres” na TV Gazeta, que chega a incrível marca de 45 anos de existência.

Atualmente, Pâmela divide com Camila Galetti a condução (deste programa feminino), o de maior longevidade da televisão brasileira e que já teve, de todos esses anos, apresentadores como Ione Borges, Claudete Troiano, Regina Volpato, Marcia Goldschmidt, Leão Lobo, Christina Rocha, Clodovil…

Pâmela conversou com a coluna e se diz muito à vontade em fazer o programa e considera a equipe uma família. Veja a entrevista:

Como você avalia o momento atual do Mulheres?

PD – Eu me sinto muito à vontade, muito em casa fazendo o Mulheres. Todos os dias eu saio da minha casa para a casa do Mulheres levando o meu melhor. Nós somos uma família e temos um ambiente muito gostoso. Os bastidores do Mulheres têm um ambiente leve, de parceria, e isso, de certa forma, chega para o telespectador.

Como você se sente fazendo parte de um dos programas mais longevos da televisão brasileira?

PD – Me sinto muito privilegiada. O Mulheres é maior que qualquer pessoa que está no comando dele. Palco de grandes nomes e um programa família. As pessoas assistem ao lado dos seus avós, dos pais, dos filhos. Saber que eu faço parte dessa história, de tudo isso, é um presente.

Qual foi o maior perrengue que você enfrentou durante esse período à frente do programa?

PD – Falar de perrengue em programa ao vivo é praticamente sinônimo. Perrengue nós encontramos todos os dias, desde técnicos, que é algo normal, acontece, né? Programa ao vivo! Ele exige muito de todos… que somos humanos. Eu já vivi um pouco de tudo, inclusive uma queda de energia elétrica, devido a um temporal em São Paulo. Ficamos todos no escuro e com o programa no ar! Com o telespectador ouvindo somente as nossas vozes, até o gerador da emissora voltar a funcionar e a gente voltar ao ar. Cada dia uma emoção.

Qual foi o momento de maior emoção do Mulheres sob o seu comando?

PD – Eu vivi muitos momentos de grande emoção no Mulheres. A minha gestação, ter anunciado que eu estava grávida. Inclusive, eu passei a gestação inteira apresentando o Mulheres. Eu deixei o programa uma semana antes da chegada do Bento (primeiro filho da apresentadora, da união com o marido Fernando Ferrari). Tudo isso foi muito forte, mas não tem como não falar da vivência que eu tive recentemente. Eu pus uma roupa que limitou meus movimentos físicos. Então fez com que eu me sentisse como uma pessoa com mais de 70 anos, com limitações físicas. Claro que nem todas irão enfrentar o que eu vivenciei, mas foi muito forte, e eu me lembrei dos meus avós, com quem eu tenho grande conexão e ter vivido isso, ao vivo, foi transformador. Transformador mesmo. Eu carrego essa experiência agora para sempre comigo.

