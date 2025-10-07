07/10/2025
Pancadaria: vereadores de Sena Madureira trocam socos e chutes em plena sessão da Câmara

A direção da Casa deve se manifestar nas próximas horas sobre o caso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma confusão marcou a sessão da Câmara Municipal de Sena Madureira na noite desta terça-feira (7). Os vereadores Denis Araújo e Maycon Moreira trocaram socos e chutes durante uma discussão no plenário.

Ainda não há informações oficiais sobre o motivo da briga. A direção da Casa deve se manifestar nas próximas horas sobre o caso.

Vereadores de Sena Madureira trocam socos e chutes em plena sessão/Foto: Reprodução

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os parlamentares partem para a agressão física, sendo contidos por outros vereadores e servidores presentes.

Veja o vídeo:

