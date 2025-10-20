20/10/2025
Universo POP
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!

Pane global na Amazon derruba sites, aplicativos, jogos e afeta o Brasil

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pane-global-na-amazon-derruba-sites,-aplicativos,-jogos-e-afeta-o-brasil

Na manhã desta segunda-feira (20/10), uma falha técnica significativa na Amazon Web Services (AWS) desencadeou uma interrupção em massa que paralisou operações digitais de centenas de empresas em todo o mundo. A situação gerou grande preocupação, com reflexos diretos também no Brasil.

A pane, que comprometeu sistemas de armazenamento e soluções em nuvem, afetou diretamente mais de 500 organizações que utilizam a infraestrutura da AWS. Entre os serviços atingidos estavam aplicativos de grande porte, como a assistente Alexa, da própria Amazon, o Snapchat e os jogos Fortnite e Roblox.

Veja as fotos

Reprodução / Freepik
Pane na nuvem da AmazonReprodução / Freepik
Reprodução / Freepik
Amazon enfrenta problema globalReprodução / Freepik

Leia Também

A lista de prejudicados também incluiu ferramentas de comunicação e entretenimento essenciais, como Zoom, Duolingo e Prime Video, além de diversas corretoras de investimento e serviços de streaming. Por volta das 8h, a empresa, uma das principais concorrentes das plataformas Google Cloud e Microsoft Azure, emitiu um comunicado em seu canal oficial indicando progressos na normalização.

“Já registramos sinais de recuperação na maior parte dos serviços da AWS impactados. Nossas equipes seguem atuando para a restauração completa”, afirmou a companhia. Considerada a maior crise em serviços online desde a pane da CrowdStrike no ano anterior, que afetou setores como aviação, saúde e financeiro, a atual instabilidade da AWS levantou questionamentos sobre a alta dependência tecnológica de algumas empresas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost