pane-global-na-amazon-derruba-sites,-aplicativos,-jogos-e-afeta-o-brasil

Na manhã desta segunda-feira (20/10), uma falha técnica significativa na Amazon Web Services (AWS) desencadeou uma interrupção em massa que paralisou operações digitais de centenas de empresas em todo o mundo. A situação gerou grande preocupação, com reflexos diretos também no Brasil.

A pane, que comprometeu sistemas de armazenamento e soluções em nuvem, afetou diretamente mais de 500 organizações que utilizam a infraestrutura da AWS. Entre os serviços atingidos estavam aplicativos de grande porte, como a assistente Alexa, da própria Amazon, o Snapchat e os jogos Fortnite e Roblox.

A lista de prejudicados também incluiu ferramentas de comunicação e entretenimento essenciais, como Zoom, Duolingo e Prime Video, além de diversas corretoras de investimento e serviços de streaming. Por volta das 8h, a empresa, uma das principais concorrentes das plataformas Google Cloud e Microsoft Azure, emitiu um comunicado em seu canal oficial indicando progressos na normalização.

“Já registramos sinais de recuperação na maior parte dos serviços da AWS impactados. Nossas equipes seguem atuando para a restauração completa”, afirmou a companhia. Considerada a maior crise em serviços online desde a pane da CrowdStrike no ano anterior, que afetou setores como aviação, saúde e financeiro, a atual instabilidade da AWS levantou questionamentos sobre a alta dependência tecnológica de algumas empresas.