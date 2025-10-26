26/10/2025
Panela de pressão explode e causa destruição em cozinha no DF; veja

Escrito por Metrópoles
Uma panela de pressão explodiu em uma residência do Distrito Federal (DF) neste domingo (26/10). Apesar da força da explosão, um homem que estava na cozinha não ficou aparentemente ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), a explosão foi em uma residência, na Vila São José, região de Brazlândia (DF).

Chegando ao local, os bombeiros se depararam com o fogão bastante danificado. A vítima, um homem, idade não informada, queixava-se apenas de irritação na região dos olhos. Por isso, não foi levado para o hospital.

Os danos ficaram restritos ao eletrodoméstico, sem propagação de fogo ou estilhaços para outros locais da residência. Até o momento, não há informações sobre as causas que levaram à explosão da panela de pressão.

