Panela de pressão explode e causa destruição em cozinha no DF; veja

Uma panela de pressão explodiu em uma residência do Distrito Federal (DF) neste domingo (26/10). Apesar da força da explosão, um homem que estava na cozinha não ficou aparentemente ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), a explosão foi em uma residência, na Vila São José, região de Brazlândia (DF).

Chegando ao local, os bombeiros se depararam com o fogão bastante danificado. A vítima, um homem, idade não informada, queixava-se apenas de irritação na região dos olhos. Por isso, não foi levado para o hospital.

Os danos ficaram restritos ao eletrodoméstico, sem propagação de fogo ou estilhaços para outros locais da residência. Até o momento, não há informações sobre as causas que levaram à explosão da panela de pressão.