Pânico! Fumaça de incêndio invade escola de Rio Branco e alunos são retirados às pressas

Os alunos da Escola Marina Vicente Gomes passaram por momentos de pânico após a fumaça invadir a unidade de ensino na tarde desta quarta-feira (21). O caso ocorreu na Rua 16 de Junho, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, um grande terreno baldio fica ao lado da escola, e quase todos os anos é comum ocorrerem incêndios no local — sempre com suspeita de ação criminosa. Na tarde desta quarta-feira, a fumaça tomou conta da escola, invadiu as salas de aula e prejudicou seriamente os estudantes, muitos deles com problemas respiratórios, que passaram mal durante a evacuação.

Alguns alunos da educação especial precisaram se abrigar na secretaria da escola enquanto aguardavam a chegada dos pais. Os demais saíram correndo, provocando tumulto no portão principal. Durante a correria, materiais escolares ficaram espalhados na via pública.

Uma aluna de 11 anos passou mal após inalar muita fumaça e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma motolância foi enviada ao local, e os socorristas realizaram os primeiros atendimentos ainda dentro da escola. Após alguns minutos, a menina se recuperou e foi liberada para retornar à residência.

A reportagem esteve no local e constatou que vários funcionários apresentavam irritação nos olhos e na garganta devido à inalação de fumaça. A coordenação da escola advertiu verbalmente alguns servidores que tentaram enviar imagens à imprensa mostrando o pânico e a correria dos alunos, que não sabiam ao certo o que estava acontecendo.

O diretor da escola, que estava de férias, foi informado do ocorrido, compareceu à unidade e se prontificou a repassar as informações necessárias. Ele afirmou que todos os órgãos públicos competentes foram acionados, como a Secretaria de Estado de Educação, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil