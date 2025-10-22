22/10/2025
Pânico! Fumaça de incêndio invade escola de Rio Branco e alunos são retirados às pressas

Uma aluna de 11 anos passou mal após inalar muita fumaça e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Os alunos da Escola Marina Vicente Gomes passaram por momentos de pânico após a fumaça invadir a unidade de ensino na tarde desta quarta-feira (21). O caso ocorreu na Rua 16 de Junho, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Fumaça de incêndio invade escola de Rio Branco e alunos são retirados às pressas/Foto: ContilNet

Segundo informações de testemunhas, um grande terreno baldio fica ao lado da escola, e quase todos os anos é comum ocorrerem incêndios no local — sempre com suspeita de ação criminosa. Na tarde desta quarta-feira, a fumaça tomou conta da escola, invadiu as salas de aula e prejudicou seriamente os estudantes, muitos deles com problemas respiratórios, que passaram mal durante a evacuação.

Alguns alunos da educação especial precisaram se abrigar na secretaria da escola enquanto aguardavam a chegada dos pais. Os demais saíram correndo, provocando tumulto no portão principal. Durante a correria, materiais escolares ficaram espalhados na via pública.

Incêndio foi ao lado da escola/Foto: Reprodução

Uma aluna de 11 anos passou mal após inalar muita fumaça e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma motolância foi enviada ao local, e os socorristas realizaram os primeiros atendimentos ainda dentro da escola. Após alguns minutos, a menina se recuperou e foi liberada para retornar à residência.

O Samu e os bombeiros foram acionados/Foto: ContilNet

A reportagem esteve no local e constatou que vários funcionários apresentavam irritação nos olhos e na garganta devido à inalação de fumaça. A coordenação da escola advertiu verbalmente alguns servidores que tentaram enviar imagens à imprensa mostrando o pânico e a correria dos alunos, que não sabiam ao certo o que estava acontecendo.

O diretor da escola, que estava de férias, foi informado do ocorrido, compareceu à unidade e se prontificou a repassar as informações necessárias. Ele afirmou que todos os órgãos públicos competentes foram acionados, como a Secretaria de Estado de Educação, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil

