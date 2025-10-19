19/10/2025
Pânico: passageiro diz ter bomba e avião faz pouso de emergência

Um passageiro foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) nesse sábado (18/10) após afirmar que estava com uma bomba a bordo de um voo comercial que havia decolado de Natal (RN) com destino a Recife (PE).

A declaração provocou pânico entre os ocupantes da aeronave e levou à ativação imediata dos protocolos de segurança aérea. O piloto solicitou retorno emergencial ao Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, onde o avião pousou em segurança.

Após o pouso, todos os passageiros e tripulantes foram retirados, e a PF realizou uma inspeção minuciosa na aeronave, que pertence à Azul Linhas Aéreas. Nenhum artefato explosivo foi encontrado.

O aeroporto chegou a ficar fechado por pouco mais de uma hora para pousos e decolagens enquanto as equipes faziam a varredura.

O passageiro foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, onde foi autuado em flagrante pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, previsto no Código Penal Brasileiro. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

