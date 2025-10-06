Pantanal: peão atacado por onça próximo a carcaça segue internado

O trabalhador rural Flávio Ricardo do Espírito Santo, de 28 anos, brutalmente atacado por uma onça-pintada próximo a uma carcaça na noite do último sábado (4/10), na Fazenda Milagre, localizada na região do Pantanal, em Corumbá (MS), permanece internado, mas não corre risco de morte, informou o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul (CBM-MS).

Flávio chegou a Campo Grande por volta da meia-noite de domingo (5/10), após ser resgatado pela corporação em uma área isolada. O caso será investigado pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

O peão estava a cavalo em uma área conhecida como Baía do Mineiro, na região do Paiaguás, quando foi surpreendido pelo felino.

O ataque ocorreu enquanto ele passava próximo a uma carcaça de animal morto, possivelmente abatido pela onça. A vítima sofreu diversas mordidas e arranhaduras nas pernas, braços e cabeça.

O local do ataque fica a cerca de 45 km da Base Avançada de Lourdes, onde quatro bombeiros militares atuam permanentemente na prevenção e combate a incêndios. A equipe foi acionada e se deslocou rapidamente até a fazenda.

Vítima foi resgatada de helicóptero em área isolada

De acordo com a corporação, Flávio foi socorrido em estado grave e levado de helicóptero do Exército Brasileiro para um hospital em Campo Grande. O resgate contou com o apoio de um médico, um enfermeiro e bombeiros militares.

O trabalhador apresentava cortes profundos na cabeça e na perna esquerda, além de outros ferimentos pelo corpo. Apesar da gravidade, estava consciente e com sinais vitais estáveis.

Por meio de nota, a corporação informou que o acionamento da aeronave ocorreu de forma integrada entre as forças de segurança estaduais e o Exército, o que garantiu o resgate da vítima em uma área isolada do Pantanal.

Presidente do Sindicato Rural lamenta tragédia

O presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Stefano S. L. Rettore, manifestou solidariedade à vítima e à família, além de agradecer às equipes envolvidas no resgate.

“A entidade também agradece ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e ao Exército Brasileiro pelo resgate eficiente. Desde o incidente, ocorrido em 04/10/2025, o Sindicato acompanha o caso e oferece apoio à família da vítima. A região atingida abriga cerca de 300 famílias e diversos trabalhadores rurais. O Sindicato destaca a necessidade de cooperação entre instituições, universidades, pesquisadores e ONGs para prevenção eficaz desse tipo de ocorrência”, disse em nota publicada nas redes sociais.

“Reforça ainda seu compromisso em apoiar medidas de mitigação de ataques de animais selvagens, especialmente onças-pintadas, nas áreas rurais de Corumbá”, finaliza o comunicado.