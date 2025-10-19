“Pão e circo”: para controlar territórios, CV entrega cestas básicas

O sábado (18/10) foi marcado por chuva intensa no Rio de Janeiro, mas nem mesmo o mau tempo impediu que membros do Comando Vermelho (CV) agissem com ousadia em busca de poder territorial.

Na comunidade de Curicica, na zona oeste da capital, faccionados aproveitaram o clima de instabilidade para tentar reforçar sua influência na região.

Ao anoitecer, traficantes armados pararam um carro branco em uma das ruas da localidade de Asa Branca e iniciaram a distribuição de cestas básicas aos moradores.

Veja as imagens:

A ação, aparentemente “solidária”, segue uma estratégia antiga de dominação: oferecer benefícios em troca de lealdade — uma tática que remonta à política do “Pão e Circo” usada na Roma Antiga para apaziguar e controlar as massas.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver moradores hesitantes, muitos com medo de aceitar os mantimentos fornecidos pelo tráfico.

A cena revela mais do que um gesto de ajuda: mostra como facções criminosas tentam ocupar o vácuo deixado pelo Estado, oferecendo o que deveria ser garantido por políticas públicas.

A atuação do CV em Curicica reforça a tensão constante entre o poder paralelo e a ausência de ações efetivas do governo em comunidades vulneráveis. A polícia ainda não se manifestou sobre o episódio.