Pão na chapa com achocolatado: como deixar o café da manhã saudável

Pão na chapa com achocolatado é mais do que um café da manhã: é um hábito, uma memória, um conforto. Está nas padarias, nas cozinhas nas manhãs apressadas durante a semana e nos cafés longos de domingo. Mas será que esse combo tão amado precisa ser deixado de lado por quem busca uma alimentação mais saudável?

A nutricionista Ingrid Ulhoa garante que não. Segundo ela, o segredo está em manter o sabor e praticidade, mas com escolhas mais inteligentes no café da manhã. “Não é preciso abrir mão do pão na chapa e do achocolatado, o segredo está em melhorar os ingredientes e buscar equilíbrio”, explica.

O café da manhã oferece benefícios para a saúde

Uma pesquisa verificou ser mais saudável tomar café da manhã logo após acordar

Queridinhos dos brasileiros para o café da manhã, pães e bolos devem ser consumidos com moderação

Um estudo observou o horário de tomar café da manhã de um grupo de idosos

Fazer a refeição mais tarde tem relação com pior estado de saúde

Pão com mais fibras, sabor e saciedade

O primeiro passo está na base do café da manhã: o pão. Em vez do tradicional francês com manteiga, que tal experimentar uma versão mais nutritiva?

“Pães integrais, de fermentação natural ou com grãos são ótimas opções”, diz Ingrid. “Eles têm mais fibras, que ajudam a dar saciedade, equilibrar o açúcar no sangue e melhorar o funcionamento do intestino.”

Mas se a paixão pelo pão francês falar mais alto, tudo bem. A dica da nutricionista é equilibrar com uma fonte de proteína, como ovo, queijo branco ou uma pastinha de grão-de-bico. Assim, o pico de energia não vem seguido por aquela fome repentina uma hora depois.

O pão integral é produzido com farinha de trigo integral, que mantém as partes mais nutritivas do grão — farelo, gérmen e endosperma

O que passa no pão também conta

A manteiga, estrela do “na chapa”, pode ser substituída sem drama e com ganho de sabor. “Um fiozinho de azeite de oliva já muda tudo”, propõem Ingrid. Outras alternativas são a manteiga ghee, que tem menos lactose e é mais estável ao calor, ou ainda pastas naturais de amendoim, castanha-de-caju ou amêndoas.

Essas trocas adicionam gorduras boas ao café da manhã e ajudam a manter a energia por mais tempo, além de reduzir o consumo de gorduras saturadas.

Achocolatado: o que muda sem perder o gosto

O achocolatado talvez seja o mais difícil de abrir mão. A boa notícia? Não precisa. Só é necessário mudar a forma de preparo. “O problema do achocolatado tradicional está na quantidade absurda de açúcar e na baixa presença de cacau”, alerta Ingrid. Para manter o sabor e ganhar em saúde, ela sugere algumas trocas fáceis:

Misture cacau 100% ou 70% com leite (ou bebida vegetal) e adoce com um toque de mel ou açúcar demerara, se quiser.

Use achocolatados com maior teor de cacau e menor de açúcar — há boas opções no mercado.

Experimente cacau com leite e canela: o sabor é intenso, o aroma é reconfortante e ainda tem propriedades antioxidantes.

O resultado é um chocolate quente funcional, sem perder a alma da bebida aconchegante que acompanha o pão na chapa há décadas.

A proteína que sustenta o dia

Um café da manhã completo precisa ir além dos carboidratos. Ingrid lembra que incluir uma fonte de proteína é essencial para dar mais energia, sustentar até o almoço e ajudar na manutenção da massa magra.

“Pode ser ovo mexido ou cozido, queijo branco, iogurte natural ou até uma pastinha de atum ou frango desfiado no pão”, sugere.

Esse reforço na primeira refeição ajuda o corpo a funcionar melhor ao longo do dia, evita picos de fome e melhora até a disposição mental.

Ovos são fonte de proteínas de alta qualidade, perfeitos para o café da manhã

Café da manhã: sabor, afeto e saúde no mesmo prato

A ideia de “comer saudável” ainda carrega a falsa impressão de que é preciso abrir mão do que se ama. Mas a proposta de Ingrid é justamente o contrário: resgatar o afeto da comida do dia a dia, só que com mais consciência.

O pão na chapa com achocolatado não precisa sair da rotina. Com ajustes simples — e zero radicais — ele pode continuar sendo o carinho das manhãs, agora também aliado da saúde.

“Alimentação saudável é sobre equilíbrio, não sobre exclusão. Melhorar o que a gente já ama é um ótimo caminho para começar”, finaliza a nutricionista.