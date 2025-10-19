Paolla Oliveira detona ator que “adora crescer às custas de mulher”

Paolla Oliveira usou as redes sociais neste domingo (19/10) para comentar as recentes críticas que recebeu pela atuação em Vale Tudo. Após o ator João Sales questionar a performance da atriz, ela detonou ele em um vídeo.
Paolla Oliveira no Festival de Cinema do Rio
Paolla Oliveira
Paolla surpreendeu os fãs ao surgir morena
A atriz Paola Oliveira também tem madeixas onduladas
Paolla Oliveira
Em um dos vídeos, João Sales analisou as atuações de Paolla Oliveira interpretando uma pessoa embriagada. “Se os gestos usados pela Paolla Oliveira estivessem alinhados a um objetivo, traria mais verdade. Qual é o objetivo dela?”, iniciou.
“O pior que existe, que é mostrar como ela é bêbada e uma atriz maravilhosa fazendo uma bêbada. Ou seja, o personagem não existe. Essa porção de gestos que ela faz, não leva a cena a lugar algum. Como seria bom ver uma atriz que pudesse fazer uma alcoólatra, que tivesse um objetivo”, disparou.
A atriz compartilhou as críticas do ator e disse. “Não é sobre atuação, claro. Quem sou eu para ficar julgando a atuação dos outros. Mas é sobre o ser humano que adora crescer às custas dos outros, principalmente quando o outro é uma mulher”, rebateu a artista.
Veja!
