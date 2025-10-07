paolla-oliveira-diz-que-heleninha-transformou-sua-vida:-“saio-mais-madura”

Paolla Oliveira marcou presença no Festival do Rio, na última segunda-feira (6/10), e conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre o sucesso de Heleninha, sua personagem no remake de “Vale Tudo”, da TV Globo.

A atriz comemora a repercussão positiva da trama de Manuela Dias e destaca a importância da teledramaturgia em abrir espaço para discussões sociais, como o drama da filha de Odete Roitman, que luta contra o alcoolismo. “É cultural do nosso país consumir a novela. Então, acho importante que as novelas levantem temas como esse, que abordem assuntos sobre os quais a gente possa conversar mais”, fala.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Heleninha (Paolla Oliveira) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Heleninha (Paolla Oliveira) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Helena (Paolla Oliveira) / Divulgação Globo Paolla Oliveira Reprodução Instagram @paollaoliveirareal

“E até temas que a gente ache que não são tão importantes, que já foram muito falados, mas não. Sempre haverá um espaço para levantar o debate, aqui no Rio de Janeiro, mas também no Amapá, em todos os lugares onde a novela chega, sabe? Então, eu fiquei bem feliz. Acho que a novela acaba com a Heleninha um pouco mais do que um serviço artístico prestado, mas também um serviço social, isso é muito importante”, completa a artista.

Ao avaliar sua participação na produção, Paolla conta que “Vale Tudo” marca sua trajetória profissional. “Foi incrível. Artisticamente, eu saio muito mais madura, na minha opinião. Quando a onda é grande, a gente sabe que vai demandar da gente, mas eu saio mais feliz”, salienta.

E, quando o assunto foi o mistério mais famoso da teledramaturgia brasileira – quem matou Odete Roitman? -, a atriz responde com bom humor: “Não tenho ideia”.