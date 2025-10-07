07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Paolla Oliveira explora o terror em filme exibido no Festival do Rio 2025

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
paolla-oliveira-explora-o-terror-em-filme-exibido-no-festival-do-rio-2025

Paolla Oliveira embarcou no terror! Na última segunda (6/10), a atriz estreou no gênero com o filme “Herança de Narcisa”, exibido no Festival do Rio 2025. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a artista disse como foi a nova experiência e destacou que o longa vai muito além dos sustos ao contar uma história profunda.

Ao portal, Paolla revelou que adorou viver algo diferente do que costuma fazer na televisão e no cinema: “Pois é, novo pra mim! É uma delícia, a história é bem maior que terror”, iniciou. A atriz disse ainda que, embora o gênero tenha sido a opção escolhida pelos diretores para contar a história, a trama ultrapassa os limites do terror.

Veja as fotos

Reprodução Instagram paollaoliveirareal
Paolla Oliveira está no elenco do filme “Herança de Narcisa”Reprodução Instagram paollaoliveirareal
Reprodução: Youtube O GLOBO
Paolla Oliveira está no elenco do filme “Herança de Narcisa”Reprodução: Youtube O GLOBO
Helena (Paolla Oliveira) / Divulgação Globo
Paolla Oliveira está no elenco do filme “Herança de Narcisa”Helena (Paolla Oliveira) / Divulgação Globo
Foto: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal
Paolla Oliveira está no elenco do filme “Herança de Narcisa”Foto: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal
Crédito: Ivan Erick Menezes
Paolla Oliveira está no elenco do filme “Herança de Narcisa”Crédito: Ivan Erick Menezes

Leia Também

Aproveitando a oportunidade, Paolla também fez uma breve sinopse da trama. “A personagem se chama Ana, e tem um irmão na história. Eles ganham uma herança, que é a casa. E eles precisam desfazer porque é a casa onde a mãe morava. Então, ali ela vai desfazendo a casa”, destacou, entregando que o filme aborda também o luto.

A atriz explicou que, na trama, Ana vai colocando em perspectiva os problemas que tinha com a mãe, precisando aprender a perdoar e repensar toda a história familiar. Paolla comentou que isso torna a narrativa especial porque o desfecho permite que a personagem siga uma vida mais leve, embora o filme seja apresentado como um terror.

Vale lembrar que o lançamento do filme também marca o início de uma nova fase para a artista. Isto porque a ex-rainha de bateria da Grande Rio está prestes a se despedir de Heleninha Roitman, sua personagem na novela “Vale Tudo”, da Globo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost