paolla-oliveira-explora-o-terror-em-filme-exibido-no-festival-do-rio-2025

Paolla Oliveira embarcou no terror! Na última segunda (6/10), a atriz estreou no gênero com o filme “Herança de Narcisa”, exibido no Festival do Rio 2025. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a artista disse como foi a nova experiência e destacou que o longa vai muito além dos sustos ao contar uma história profunda.

Ao portal, Paolla revelou que adorou viver algo diferente do que costuma fazer na televisão e no cinema: “Pois é, novo pra mim! É uma delícia, a história é bem maior que terror”, iniciou. A atriz disse ainda que, embora o gênero tenha sido a opção escolhida pelos diretores para contar a história, a trama ultrapassa os limites do terror.

Aproveitando a oportunidade, Paolla também fez uma breve sinopse da trama. “A personagem se chama Ana, e tem um irmão na história. Eles ganham uma herança, que é a casa. E eles precisam desfazer porque é a casa onde a mãe morava. Então, ali ela vai desfazendo a casa”, destacou, entregando que o filme aborda também o luto.

A atriz explicou que, na trama, Ana vai colocando em perspectiva os problemas que tinha com a mãe, precisando aprender a perdoar e repensar toda a história familiar. Paolla comentou que isso torna a narrativa especial porque o desfecho permite que a personagem siga uma vida mais leve, embora o filme seja apresentado como um terror.

Vale lembrar que o lançamento do filme também marca o início de uma nova fase para a artista. Isto porque a ex-rainha de bateria da Grande Rio está prestes a se despedir de Heleninha Roitman, sua personagem na novela “Vale Tudo”, da Globo.