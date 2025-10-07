Pãozinho dourado em 10 minutos na air fryer: fácil, rápido e saboroso

Tem dias que tudo o que a gente quer é um pãozinho quente, cheiroso, feito na hora, mas sem sujeira na cozinha, sem tempo de espera e sem precisar sovar. Foi pensando nisso que a personal chef premium Bianca Folla compartilhou uma receita que parece mágica: pão caseiro feito na air fryer, em apenas 10 minutos.
Leia também
-
Pão feito na frigideira em 5 minutos: teste a receita prática em casa
-
Chef ensina receita de pão de ló fofinho com apenas 3 ingredientes
-
Receita de pão de queijo de frigideira pronto em 10 minutos
-
O melhor pão de aveia: receita de frigideira fácil é ótima para o café
A textura é surpreendente: leve, com casquinha dourada e interior macio, daqueles que combinam com uma manteiguinha derretendo ou um bom requeijão. E o melhor? Sem precisar sair de casa. A seguir, aprenda o passo a passo desse curinga do café da manhã ou do lanche da tarde.
Receita pãezinhos de air fryer em 10 minutos
Ingredientes:
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (chá) de fermento químico (tipo pó Royal)
- 1 pitada de sal
- 1 colher (sopa) de açúcar (opcional, se quiser levemente adocicado)
- 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina (em temperatura ambiente)
- ½ xícara (chá) de leite (ou quanto baste para dar o ponto)
- 1 colher (sopa) de queijo ralado (opcional, dá sabor e cor)
Modo de preparo:
- Misture os secos: em uma tigela, coloque a farinha, o fermento, o sal e o açúcar.
- Adicione os úmidos: junte a manteiga e vá colocando o leite aos poucos, mexendo até formar uma massa macia e levemente grudenta (sem ser pegajosa).
- Modele os pãezinhos: divida em bolinhas pequenas (estilo pão de queijo) ou faça mini pães alongados.
- Pré-aqueça a air fryer: 3 minutos a 180 °C.
- Asse: coloque os pãezinhos na cesta (sem encostar um no outro) e asse por 8 a 10 minutos a 180 °C, até ficarem douradinhos por fora e leves ao toque.
Pão integral rápido: troque metade da farinha por farinha integral e adicione uma colher de mel
Dicas de ouro da chef:
- Pincele um pouco de gema ou manteiga antes de levar à air fryer para dar brilho.
- Se quiser uma versão salgada mais elaborada, adicione orégano, queijo ralado ou pedacinhos de calabresa.
- Se não tiver habilidade para modelar os pãezinhos, asse em forminhas de muffin.
Variações criativas:
- Pãozinho de queijo express: substitua 2 colheres de farinha por polvilho doce e adicione 3 colheres de queijo ralado.
- Pão integral rápido: troque metade da farinha por farinha integral e adicione uma colher de mel.
- Pão doce: acrescente essência de baunilha e salpique açúcar cristal antes de assar.