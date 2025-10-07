Pãozinho dourado em 10 minutos na air fryer: fácil, rápido e saboroso

Tem dias que tudo o que a gente quer é um pãozinho quente, cheiroso, feito na hora, mas sem sujeira na cozinha, sem tempo de espera e sem precisar sovar. Foi pensando nisso que a personal chef premium Bianca Folla compartilhou uma receita que parece mágica: pão caseiro feito na air fryer, em apenas 10 minutos.

A textura é surpreendente: leve, com casquinha dourada e interior macio, daqueles que combinam com uma manteiguinha derretendo ou um bom requeijão. E o melhor? Sem precisar sair de casa. A seguir, aprenda o passo a passo desse curinga do café da manhã ou do lanche da tarde.

Receita pãezinhos de air fryer em 10 minutos

Ingredientes:

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento químico (tipo pó Royal)

1 pitada de sal

1 colher (sopa) de açúcar (opcional, se quiser levemente adocicado)

1 colher (sopa) de manteiga ou margarina (em temperatura ambiente)

½ xícara (chá) de leite (ou quanto baste para dar o ponto)

1 colher (sopa) de queijo ralado (opcional, dá sabor e cor)

Modo de preparo:

Misture os secos: em uma tigela, coloque a farinha, o fermento, o sal e o açúcar. Adicione os úmidos: junte a manteiga e vá colocando o leite aos poucos, mexendo até formar uma massa macia e levemente grudenta (sem ser pegajosa). Modele os pãezinhos: divida em bolinhas pequenas (estilo pão de queijo) ou faça mini pães alongados. Pré-aqueça a air fryer: 3 minutos a 180 °C. Asse: coloque os pãezinhos na cesta (sem encostar um no outro) e asse por 8 a 10 minutos a 180 °C, até ficarem douradinhos por fora e leves ao toque.

Pão integral rápido: troque metade da farinha por farinha integral e adicione uma colher de mel

Dicas de ouro da chef:

Pincele um pouco de gema ou manteiga antes de levar à air fryer para dar brilho.

Se quiser uma versão salgada mais elaborada, adicione orégano, queijo ralado ou pedacinhos de calabresa.

Se não tiver habilidade para modelar os pãezinhos, asse em forminhas de muffin.

Variações criativas: