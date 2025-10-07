07/10/2025
Pãozinho dourado em 10 minutos na air fryer: fácil, rápido e saboroso

paozinho-dourado-em-10-minutos-na-air-fryer:-facil,-rapido-e-saboroso

Tem dias que tudo o que a gente quer é um pãozinho quente, cheiroso, feito na hora, mas sem sujeira na cozinha, sem tempo de espera e sem precisar sovar. Foi pensando nisso que a personal chef premium Bianca Folla compartilhou uma receita que parece mágica: pão caseiro feito na air fryer, em apenas 10 minutos.

Leia também

A textura é surpreendente: leve, com casquinha dourada e interior macio, daqueles que combinam com uma manteiguinha derretendo ou um bom requeijão. E o melhor? Sem precisar sair de casa. A seguir, aprenda o passo a passo desse curinga do café da manhã ou do lanche da tarde.

Receita pãezinhos de air fryer em 10 minutos

Ingredientes: 

  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (chá) de fermento químico (tipo pó Royal)
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher (sopa) de açúcar (opcional, se quiser levemente adocicado)
  • 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina (em temperatura ambiente)
  • ½ xícara (chá) de leite (ou quanto baste para dar o ponto)
  • 1 colher (sopa) de queijo ralado (opcional, dá sabor e cor)

Modo de preparo: 

  1. Misture os secos: em uma tigela, coloque a farinha, o fermento, o sal e o açúcar.
  2. Adicione os úmidos: junte a manteiga e vá colocando o leite aos poucos, mexendo até formar uma massa macia e levemente grudenta (sem ser pegajosa).
  3. Modele os pãezinhos: divida em bolinhas pequenas (estilo pão de queijo) ou faça mini pães alongados.
  4. Pré-aqueça a air fryer: 3 minutos a 180 °C.
  5. Asse: coloque os pãezinhos na cesta (sem encostar um no outro) e asse por 8 a 10 minutos a 180 °C, até ficarem douradinhos por fora e leves ao toque.

foto pão na air fryer Pão integral rápido: troque metade da farinha por farinha integral e adicione uma colher de mel

Dicas de ouro da chef:

  • Pincele um pouco de gema ou manteiga antes de levar à air fryer para dar brilho.
  • Se quiser uma versão salgada mais elaborada, adicione orégano, queijo ralado ou pedacinhos de calabresa.
  • Se não tiver habilidade para modelar os pãezinhos, asse em forminhas de muffin.

Variações criativas:

  • Pãozinho de queijo express: substitua 2 colheres de farinha por polvilho doce e adicione 3 colheres de queijo ralado.
  • Pão integral rápido: troque metade da farinha por farinha integral e adicione uma colher de mel.
  • Pão doce: acrescente essência de baunilha e salpique açúcar cristal antes de assar.
