01/10/2025
Papa Leão XIV apoia plano de paz de Trump em Gaza: “Proposta realista”

O papa Leão XIV se manifestou sobre o plano de paz para a Faixa de Gaza proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, e considerou que é uma “proposta realista”. O líder máximo da Igreja Católica clama por um cessar-fogo no local e já se solidarizou com o povo palestino por viver em “condições inaceitáveis”. O pontífice respondeu aos jornalistas nessa terça-feira (30/9), antes de retornar ao Vaticano, e solicitou que o Hamas aceite o acordo.

 “Esperamos que eles aceitem. Até agora parece uma proposta realista. Esperamos que o Hamas aceite no prazo estabelecido”, disse o papa.

O pontífice ainda acrescentou que “há elementos muito interessantes” no que diz respeito a um cessar-fogo com a libertação dos reféns israelenses. O plano de paz contém 20 pontos e consiste em tornar a Faixa de Gaza um território livre do terrorismo.

Caso ambos os lados concordem, as Forças de Defesa israelenses poderão se retirar do enclave e negociações sobre a libertação dos reféns serão iniciadas. Ainda durante o diálogo como os jornalistas, o papa destacou a urgência de ajuda em meio à crise humanitária em Gaza e comentou sobre a flotilha que se aproxima para fornecer suprimentos essenciais aos habitantes.

“Nota-se o desejo de responder a uma verdadeira emergência humanitária”, disse o pontífice, que logo após expressou a esperança por paz quanto à chegada dos representantes ao desejar que “não haja violência e que as pessoas sejam respeitadas”.

Anteriormente, em 4 de setembro, o papa se encontrou com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Na reunião, ele abordou a situação política e social no Oriente Médio e pediu um “cessar-fogo urgente em Gaza e a entrada de ajuda humanitária”.

